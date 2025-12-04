Vaticanul respinge din nou posibilitatea ca femeile să poată deveni diaconi. Raportul, prezentat Papei Leon, recomandă însă continuarea studiilor pe această temă

O comisie de rang înalt a Vaticanului a votat împotriva posibilității ca femeile catolice să poată sluji ca diaconi, menținând astfel practica globală a Bisericii privind un cler exclusiv masculin, potrivit unui raport prezentat Papei Leon și făcut public joi, potrivit Reuters.

Comisia a decis, cu un vot de 7 la 1, că cercetările istorice și analiza teologică „exclud posibilitatea” ca femeile să poată fi diaconi în acest moment, însă recomandă continuarea studiilor pe această temă.

Discuțiile privind posibilitatea introducerii diaconatului feminin, formă de slujire care presupune hirotonirea și permite asistarea la servicii bisericești, dar nu și celebrarea Liturghiei, au frământat Biserica Catolică, cu cei 1,4 miliarde de credincioși ai săi, în ultimul deceniu.

Diaconii pot îndeplini numeroase îndatoriri

Diaconii catolici pot boteza, pot oficia căsătorii și pot conduce slujbele de înmormântare, printre alte îndatoriri. În unele regiuni ale lumii pot conduce chiar parohii în absența unui preot, însă doar un preot poate celebra Liturghia.

Timp de secole, rolul de diacon a fost considerat doar o etapă spre preoție, însă, în urma reformelor adoptate de Biserică în anii 1960, a fost redefinit ca o funcție permanentă pentru bărbații căsătoriți din rândul catolicilor.

Unele femei au spus că Dumnezeu le cheamă să preia această slujire, pe care Biserica o înțelege ca pe un rol dedicat serviciului și sprijinirii comunității.

Papa Francisc a deschis discuția privind diaconatul feminin

Comisia, condusă de un cardinal și un preot din cadrul principalului organism doctrinar al Vaticanului, a inclus atât bărbați, cât și femei specializate în studii teologice. În raport se arată că evaluarea împotriva introducerii diaconatului feminin este solidă, însă „nu permite, deocamdată, formularea unei concluzii definitive”.

Fostul papă Francisc a deschis subiectul în 2016, la solicitarea organizației din Roma care reprezintă călugărițele și surorile catolice din întreaga lume.

Francisc a înființat două comisii pentru a analiza această chestiune, iar discuțiile lor au avut loc în secret. Raportul publicat joi este prima dată când rezultatele acestor deliberări sunt făcute publice.

Una dintre membrele primei comisii create de Francisc, care a pledat pentru diaconatul feminin, a criticat noul raport.

Phyllis Zagano, cercetătoare la Universitatea Hofstra din New York, a spus că documentul „face tot posibilul să prezinte subiectul într-o lumină negativă, selectând comentarii din rapoartele anterioare fără a oferi contextul complet”.

Noul raport este inclus într-o scrisoare trimisă Papei Leon de cardinalul italian Giuseppe Petrocchi, care a condus a doua comisie instituită de Papa Francisc. Scrisoarea este datată 18 septembrie, însă Vaticanul a făcut-o publică joi.

Potrivit raportului, a doua comisie a votat, într-o reuniune din iulie 2022, împotriva posibilității ca femeile să poată sluji ca diaconi.

Documentul mai precizează că, în cadrul unei întâlniri din februarie, comisia a votat cu 9-1 în favoarea ideii ca Biserica să „lărgească accesul femeilor” la oportunități de slujire, fără a oferi însă detalii concrete.

„Revine acum pastorilor sarcina de a discerne ce alte forme de slujire pot fi introduse, în funcție de nevoile concrete ale Bisericii din timpul nostru”, se arată în raport.

Papa Leon, relativ necunoscut pe scena internațională înainte de alegerea sa în luna mai, nu este cunoscut ca având vreo declarație publică privind diaconatul feminin.

Papa Ioan Paul al II-lea a reafirmat, în 1994, interdicția ca femeile să fie hirotonite preoți, însă nu a abordat în mod explicit rolul femeilor diacon.

Susținătorii schimbării invocă dovezi că, în primele secole ale Bisericii, femeile au slujit ca diaconi. O femeie, Febe, este menționată ca diacon într-una dintre scrisorile apostolului Pavel.