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Actualitate

Vecinele României pe flancul estic al NATO se tem că Rusia pregătește o operațiune de tip „steag fals”: „Nu suntem naivi”. Ce măsuri iau ca să se apere

Sebastian Jucan
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Vecinii Rusiei din nordul flancului estic al NATO își consolidează securitatea în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, într-un semn al îngrijorării tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac „sub steag fals” împotriva lor, folosind drone ucrainene, scrie Reuters.

  • Premierul Letoniei, ministrul lituanian al Apărării și patru oficiali din serviciile de informații și din companii din întreaga regiune au oferit Reuters noi detalii despre evaluările serviciilor de informații și au descris măsurile luate pentru protejarea infrastructurii critice ca răspuns la această situație.
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„Nu suntem naivi, vedem informațiile, citim printre rânduri și ne facem treaba. Ne consolidăm securitatea infrastructurii critice, facem în permanență schimb de informații cu serviciile noastre de informații cu privire la ceea ce trebuie făcut în continuare”, a declarat pentru Reuters Robertas Kaunas, ministrul lituanian al Apărării.