Vecinele României pe flancul estic al NATO se tem că Rusia pregătește o operațiune de tip „steag fals”: „Nu suntem naivi”. Ce măsuri iau ca să se apere

„Nu suntem naivi, vedem informațiile, citim printre rânduri și ne facem treaba. Ne consolidăm securitatea infrastructurii critice, facem în permanență schimb de informații cu serviciile noastre de informații cu privire la ceea ce trebuie făcut în continuare”, a declarat pentru Reuters Robertas Kaunas, ministrul lituanian al Apărării.

Vecinii Rusiei din nordul flancului estic al NATO își consolidează securitatea în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, într-un semn al îngrijorării tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac „sub steag fals” împotriva lor, folosind drone ucrainene, scrie Reuters.

Lituania a avertizat săptămâna trecută că Moscova ia în considerare un astfel de atac înscenat. Polonia, Letonia și Estonia au tras și ele semnale de alarmă cu privire la acte de sabotaj menite să testeze reacția NATO într-un moment în care angajamentul SUA față de alianța militară occidentală este pus sub semnul întrebării.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a susținut că avertismentele privind atacuri clandestine rusești sunt „povești menite să sperie” și că sunt folosite pentru a justifica „militarizarea” împotriva Rusiei.

Poliția anti-revoltă și armata își ocupă pozițiile în Lituania și Letonia

Lituania a trimis armata, luna trecută, pentru a sprijini poliția anti-revoltă în securizarea terminalului său de import de gaze naturale lichefiate, a terminalului pentru produse petroliere, a unei conexiuni electrice importante cu Polonia și a centralei hidroelectrice de la Kruonis.

„Transmitem foarte clar semnalul că, dacă va fi nevoie, ne vom apăra”, a subliniat Kaunas.

Letonia a sporit securitatea în jurul tuturor infrastructurilor critice, inclusiv în jurul barajului de pe râul Daugava, în apropiere de Riga, și al instalației subterane de stocare a gazelor de la Incukalns.

„O potențială amenințare hibridă este mai probabilă decât înainte”, a declarat premierul leton Andris Kulbergs într-un interviu acordat Reuters.

În luna mai, Moscova a acuzat cele trei state baltice că intenționează să permită dronelor ucrainene să atace Rusia de pe teritoriile lor și a amenințat cu represalii. Comentariile de la Moscova au provocat dezmințiri și proteste, precum și îngrijorarea că Rusia ar putea înscena un astfel de atac pentru a justifica o mutare a sa.

Un oficial baltic din domeniul informațiilor a declarat că evaluările indică faptul că agențiile ruse de informații militare și interne planifică un posibil atac sub steag fals asupra infrastructurii din Rusia sau din statele baltice și Polonia, folosind drone fabricate în Ucraina. Atacul ar urma să fie desfășurat în câteva zile de la aprobarea sa de către președintele Vladimir Putin.

Vladimir Putin, fotografiat alături de generalul Valeri Gherasimov pe 17 decembrie 2025, în timpul unei vizite pe care liderul de la Kremlin a făcut-o la Ministerul rus al Apărării, FOTO: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia Images

Temeri că o operațiune de tip „steag fals” ar arunca NATO în haos

Principala îngrijorare menționată în aceste evaluări nu este atât impactul imediat al unui asemenea atac, cât „haosul politic” pe care acesta l-ar putea declanșa la sediul NATO din Bruxelles, în timp ce membrii europeni ai alianței și Statele Unite dezbat cum și dacă să răspundă, a declarat oficialul.

Un alt oficial din regiune a declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că nu este atât de sigur că Rusia va înscena în mod real un atac. Potrivit acestuia, o serie de avertismente din partea „serviciilor de informații aliate” cu privire la activitățile Rusiei a avut o „impresie copleșitoare” asupra statelor baltice, însă atacurile ar putea avea loc „oricând, între astăzi și niciodată”.

Moscova afirmă că Occidentul, din cauza „rusofobiei”, o acuză în mod repetat de acte răuvoitoare fără a furniza dovezi. NATO și ambasada Rusiei la Vilnius nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

În Polonia, compania petrolieră și de gaze Orlen analizează rute alternative de import al gazelor, în cazul în care cele obișnuite ar fi compromise, potrivit unei surse familiare cu planurile companiei.

Orlen importă 80% din gazul Poloniei prin terminalul de gaze naturale lichefiate de la Swinoujscie, situat la Marea Baltică, și printr-o conductă submarină din Norvegia care ajunge în apropiere. Gaz-System, compania care deține infrastructura, operează acolo în condiții de „vigilență sporită”, a declarat o altă persoană cu cunoștințe directe despre situație.

Orlen a refuzat să comenteze detaliile măsurilor preventive. Un purtător de cuvânt al Gaz-System a declarat că firma monitorizează situația geopolitică și reacționează în mod corespunzător.

Documente falsificate stârnesc îngrijorare în Polonia

Polskie Elektrownie Jadrowe, compania de stat care dezvoltă prima centrală nucleară din Polonia, a denunțat apariția în spațiul public a unor documente false atribuite ei. Compania afirmă că acestea sunt menite să creeze confuzie în rândul părților interesate și că documentele ar putea fi urmărite până undeva „la est de Polonia”.

Marcin Skolimowski, un purtător de cuvânt al companiei, a declarat că aceasta desfășoară o investigație împreună cu serviciile speciale și forțele de ordine și monitorizează eventualele acte de sabotaj sau alte amenințări la viitorul șantier de construcție.

Operatorul rețelei electrice din Polonia și o structură a armatei au început luna trecută să consolideze securitatea în jurul unei conexiuni electrice cu Ucraina, care contribuie la stabilizarea rețelei electrice a țării afectate de război. Aceasta a fost atacată în mod repetat de Rusia.

„Este o zonă în care este necesară o vigilență sporită, așa că folosim toate resursele disponibile”, a declarat pentru Reuters Maciej Wapinski, purtătorul de cuvânt al operatorului rețelei.

Operatorul se așteaptă ca armata să contribuie în cele din urmă la securizarea infrastructurii sale critice și în alte zone estice ale țării.

Soldați polonezi, FOTO: FOTO: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Destabilizarea, o tactică din arsenalul Kremlinului

Drone misterioase au apărut, de asemenea, în întreaga Europă. Săptămâna trecută, autoritățile din Germania au descoperit pe aeroportul Leipzig/Halle o dronă care transporta explozibili.

Alexander Dobrindt, ministrul german de interne, a calificat incidentul drept un atac hibrid, dar nu a atribuit responsabilitatea nimănui. Rusia a respins afirmațiile politicienilor și ale presei germane potrivit cărora s-ar afla în spatele incidentului.

Wojciech Kononczuk, directorul Centrului OSW pentru Studii Orientale, finanțat de statul polonez, a declarat pentru Reuters că seria de acuzații venite din partea Rusiei, potrivit cărora statele baltice acționează în interesul Ucrainei, ar putea pregăti terenul pentru atacuri rusești asupra acestora.

El a spus că, în condițiile în care forțele ruse sunt blocate în Ucraina, iar atacurile ucrainene asupra instalațiilor energetice și a altor infrastructuri din Rusia îi afectează economia, obiectivul ar fi recâștigarea avantajului.

Mesajul transmis Europei, spune Kononczuk, ar fi că, dacă aceasta nu acceptă cererile Moscovei, Rusia va răspândi destabilizarea – o mișcare riscantă bazată pe calculul Kremlinului că nu va exista voința necesară pentru a răspunde la acțiunile sale.