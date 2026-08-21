Venezuela a ajuns să vândă petrol mai rapid decât îl poate scoate din porturi

Terminalele petroliere în paragină din Venezuela impun de facto o limită asupra exporturilor de petrol ale țării, în condițiile în care producția de țiței revine, iar navele petrolierele trebuie să aștepte până la 30 de zile pentru a încărca din cauza infrastructurii îmbătrânite, a întreruperilor de energie electrică și a problemelor de calitate, arată datele privind transporturile maritime, documente oficiale și surse citate de Reuters.

Întârzierile pun piedici planului SUA de a crește rapid exporturile de petrol ale Venezuelei, în urma unui acord important încheiat cu mari case de comerț internațional. Este probabil ca lupta pentru infrastructură să se intensifice, pe măsură ce mulți parteneri ai PDVSA, compania petrolieră de stat a Venezuelei, se pregătesc să își comercializeze independent partea din producție, în baza noilor condiții contractuale.

Ultima dată când clienții petrolieri ai Venezuelei au fost nevoiți să facă față unor întârzieri atât de lungi a fost în timpul unei blocade navale impuse de SUA țării sud-americane la sfârșitul anului trecut, ca parte a unei strategii care a culminat cu capturarea pe 3 ianuarie a președintelui Nicolas Maduro. De atunci, lidera interimară Delcy Rodriguez a urmat planul Washingtonului de a revigora exporturile de petrol.

În ultimele luni însă, PDVSA și partenerii săi nu au reușit să depășească nivelul de 1,25 milioane de barili pe zi al exporturilor, chiar și în condițiile creșterii producției de țiței, reducerii stocurilor și cererii globale ridicate, au arătat datele de monitorizare a navelor.

Când producția a atins un vârf de peste 3 milioane de barili pe zi în urmă cu mai bine de două decenii, terminalele țării puteau gestiona peste 2,5 milioane de barili pe zi de exporturi, iar navele intrau și ieșeau din apele teritoriale ale Venezuelei în mai puțin de o săptămână.

„Viteza cu care țițeiul este transferat din rezervoare în nave este incredibil de mică”

Problemele apărute la încărcare provoacă dispute privind penalitățile pentru staționare, calitatea țițeiului și contaminarea navelor, potrivit documentelor maritime, a patru surse și a datelor de monitorizare a navelor.

„Viteza cu care țițeiul este transferat din rezervoare în nave este incredibil de mică, ceea ce obligă petrolierele să ocupe dane mai mult timp decât intervalele de încărcare alocate. Iar dacă o navă sosește pentru a descărca importuri, durează și mai mult din cauza lipsei capacității de stocare a combustibilului”, a declarat o sursă din cadrul PDVSA.

Întârzierile sunt vizibile în zecile de petroliere care așteaptă încărcături de petrol în zonele de ancoraj ale țării, în special în apropierea portului Jose de pe coasta de nord-est a Venezuelei. Acesta gestionează aproximativ 70% din totalul exporturilor țării.

Rapoarte de transport maritim ale companiilor, consultate de Reuters, au arătat că în acest an au avut loc întreruperi din cauza defecțiunilor echipamentelor, problemelor de calitate și întreruperilor de energie electrică în timpul încărcării și descărcării la Jose.

Giganții petrolieri caută soluții

Chiar și companiile aflate într-o poziție privilegiată în ceea ce privește utilizarea danelor, datorită deceniilor de parteneriat cu PDVSA, precum gigantul petrolier american Chevron, caută soluții pentru îmbunătățirea procesului de încărcare, inclusiv solicitând acces la porturi dedicate până acum transportului intern, au declarat sursele.

Acordul privind exporturile de petrol ale Venezuelei cu SUA, prelungit de mai multe ori, le-a permis unor traderi precum Vitol și Trafigura să transporte peste 140 de milioane de barili de țiței și combustibil în acest an, majoritatea încărcăturilor fiind destinate SUA. Altele, precum Europa și India, au reintrat pe piețe care nu mai primiseră barili venezueleni de ani de zile.

Oficialii americani și venezueleni au lăudat redresarea exporturilor de petrol la două conferințe desfășurate la Houston în această săptămână și au recunoscut existența unor probleme de infrastructură despre care au spus că pot fi soluționate prin noi investiții.

„Suntem astăzi într-o etapă de redresare, dar infrastructura există”, a declarat Jovanny Martinez, vicepreședintele PDVSA, la una dintre conferințe. „Există deficiențe, iar fiabilitatea trebuie îmbunătățită”, a adăugat el.