Venezuela spune că Maria Machado va fi considerată fugară dacă se va duce la Oslo să-și primească premiul Nobel pentru Pace

Procurorul general al Venezuelei a declarat că lidera opoziției, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta, va fi considerată „fugară” dacă va părăsi țara pentru a-și primi premiul, transmite AFP.

Maria Corina Machado, care spune că se află în Venezuela în clandestinitate, și-a declarat intenția de a se deplasa la Oslo, în Norvegia, pentru a primi premiul Nobel, pe 10 decembrie.

„Fiind în afara Venezuelei și făcând obiectul mai multor anchete penale, ea este considerată fugară”, a declarat procurorul general Tarek William Saab, adăugând că Machado este acuzată de justiția venezueleană de „acte de conspirație, incitare la ură și terorism”.

El a afirmat, de asemenea, că „peste 100 de mercenari”, de „peste 30 de naționalități” diferite și „legați de CIA” sunt urmăriți de procuratura venezueleană.

La sfârșitul lunii octombrie, Caracas a anunțat că a destructurat o „celulă criminală” legată de CIA, care ar fi încercat să atace nava americană USS Gravely ancorată în Trinidad și Tobago, cu scopul de a incrimina Venezuela, potrivit ministrului de externe Yvan Gil.

Washingtonul a mobilizat o flotă care include cel mai mare portavion din lume în Caraibe și Pacific, oficial pentru a combate traficul de droguri, o desfășurare pe care Nicolas Maduro o consideră o operațiune menită să „impună o schimbare de regim” la Caracas.

Donald Trump a declarat luni că va discuta „la un moment dat” cu omologul său venezuelean, care s-a declarat dispus să discute „față în față” cu președintele american.

Maria Corina Machado, în vârstă de 58 de ani și lideră a opoziției venezuelene, afirmă că Nicolas Maduro a furat alegerile din iulie 2024, care i-au acordat un al treilea mandat de șase ani.

Statele Unite și o mare parte a comunității internaționale nu au recunoscut acest rezultat.

Într-un interviu prin videoconferință acordat AFP la jumătatea lunii octombrie, doamna Machado s-a declarat convinsă că președintele Maduro „va părăsi puterea, cu sau fără negocieri”.