Venit la Kiev neanunțat, Rutte le-a transmis parlamentarilor ucraineni un mesaj despre necesitatea unor „alegeri dificile”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se adresează Parlamentului de la Kiev, pe 3 februarie 2026. FOTO: Volodymyr Tarasov / Avalon / Profimedia

Încheierea unui acord de pace pentru încetarea războiului Rusiei în Ucraina va necesita „alegeri dificile” din partea Kievului, a afirmat marți secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Reuters și The Guardian, într-o posibilă aluzie la delicata chestiune a cedărilor teritoriale.

Într-un discurs adresat Parlamentului ucrainean în timpul unei vizite în capitala Kiev, Rutte, care a vorbit prin intermediul unui traducător, a spus că programul de achiziționare de arme PURL furnizează 90% din rachetele de apărare aeriană ale Ucrainei.

Principalele declarații ale șefului NATO în fața Parlamentului de la Kiev:

„ Statele Unite, Europa și Canada și-au afirmat disponibilitatea de a oferi garanțiile de care Ucraina are nevoie pentru a putea încheia pace cu Rusia. Membrii Coaliției de Voință au înregistrat progrese încurajatoare în privința acestor garanții atunci când s-au întâlnit luna trecută la Paris. Am participat la acea întâlnire, la fel și președintele Zelenski.

Statele Unite, Europa și Canada și-au afirmat disponibilitatea de a oferi garanțiile de care Ucraina are nevoie pentru a putea încheia pace cu Rusia. Membrii Coaliției de Voință au înregistrat progrese încurajatoare în privința acestor garanții atunci când s-au întâlnit luna trecută la Paris. Am participat la acea întâlnire, la fel și președintele Zelenski. Unii aliați europeni au anunțat că vor trimite trupe în Ucraina după încheierea acordului (de pace, n.r.). Trupe pe teren, avioane în aer, nave pe Marea Neagră. Statele Unite vor fi sprijinul principal, iar ceilalți s-au angajat să ofere sprijin în alte moduri.

Garanțiile de securitate sunt solide, iar acest lucru este esențial, deoarece știm că ajungerea la un acord pentru a pune capăt acestui război teribil va necesita alegeri dificile.

Pe bună dreptate, nu doriţi un alt Memorandum de la Budapesta sau un Acord de la Minsk.”

„Există o putere reală” care susține pacea

De asemenea, în discursul său, Rutte a dat asigurări că sprijinul aliaţilor pentru Ucraina nu va clinti. „Ucraina este şi va rămâne esenţială pentru securitatea noastră”, a afirmat şeful NATO.

În contextul negocierilor de pace în derulare, secretarul general a punctat importanţa unor garanţii solide de securitate pentru Ucraina, subliniind angajamentele transatlantice de asigurare în cazul încheierii unui acord. „Trebuie să ştiţi că această pace va fi durabilă. Nu pentru că s-au semnat documente, ci pentru că există o putere reală care o susţine”, le-a mai spus Rutte parlamentarilor din Rada Supremă.

„Putin a crezut mult timp că ne poate aştepta ca să renunţăm. Că Ucraina este slabă, că susţinătorii voştri vor obosi, că voinţa noastră va slăbi. S-a înşelat grav. Ucraina este puternică, iar sprijinul nostru este neclintit”, a dat asigurări şeful NATO, citat și de News.ro.

El a recunoscut că, poate, „concentrarea asupra altor evenimente globale ar putea provoca îngrijorare” cu privire la faptul că atenţia aliaţilor riscă să fie distrasă într-un moment în care Ucraina are nevoie de sprijin mai mult ca niciodată.

„Dar vreau să vă asigur că atenţia noastră nu a fost distrasă. Ucraina este şi va rămâne esenţială pentru securitatea noastră, iar angajamentul nostru de a sprijini Ucraina este ferm”, a spus Rutte.

„Preşedintele Trump şi echipa lui sunt hotărâţi să pună capăt vărsării de sânge, cu sprijinul aliaţilor Americii”, a mai afirmat șeful NATO, amintind că „negocierile directe sunt în curs de desfăşurare, ceea ce reprezintă un progres important”.

Putin „nu câștigă”, spune șeful NATO

Mark Rutte a venit în Ucraina după ce Rusia a lansat un atac combinat asupra Ucrainei în timpul nopţii. Preşedintele american Donald Trump afirmase, pe 29 ianuarie, că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat să nu atace Kievul „şi alte oraşe” timp de o săptămână, fără a specifica când va începe numărătoarea inversă.

„Atacurile ruseşti, precum cele de aseară, nu indică seriozitate în ceea ce priveşte pacea. Ştim că Rusia plăteşte un preţ greu pentru acest război, cu peste un milion de victime până în prezent şi numărul lor în creştere. Cu toate acestea, în ciuda disponibilităţii lui Putin de a sacrifica nenumăraţi oameni din propriul popor, el nu câştigă. Orice câştiguri pe câmpul de luptă sunt extrem de lente. Şi în timp ce China, Coreea de Nord, Iranul şi Belarusul continuă să sprijine maşinăria de război a Rusiei, economia lui Putin suferă impactul izolării. Iar presiunea crescândă asupra flotei ascunse a Rusiei începe să se facă simţită”, a evaluat Rutte.

„Vom menţine presiunea asupra Rusiei şi vom continua să sprijinim Ucraina”, a promis el.

„Aşadar, membri ai Radei – în timp ce echipa foarte capabilă numită de preşedintele Zelenski îşi continuă munca de negociere a unui sfârşit durabil al acestui război, să ştiţi că NATO continuă să fie alături de Ucraina şi va continua să o facă şi în anii următori. Securitatea voastră este securitatea noastră, pacea voastră este pacea noastră. Şi trebuie să fie justă şi durabilă, cu Ucraina puternică şi liberă şi cu Rusia conştientă că această realitate va rămâne neschimbată. Este ceea ce doresc toţi aliaţii NATO şi este ceea ce merită Ucraina”, a punctat secretarul general al NATO.

„Ştiu că iarna este rece, dar primăvara va veni. Rămâneţi puternici. Ştiu că veţi rămâne. Slava Ukraini!”, și-a încheiat Rutte discursul din parlamentul de la Kiev.

Mark Rutte a sosit marți la Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la câteva ore după ce forțele ruse au bombardat masiv, din nou, infrastructura energetică a capitalei și a altor zone din țară.

Atacurile aeriene au lăsat mii de ucraineni fără încălzire, apă sau electricitate pe fondul temperaturilor extrem de scăzute.

Vizita lui Rutte nu a fost anunțată în prealabil, așa cum se întâmplă de obicei din motive de securitate atunci când oficiali de rang înalt din instituții internaționale, șefi de stat sau de guvern vin în țara invadată de armata rusă.