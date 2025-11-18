Verdictul Curții de Apel București în cazul cererii de anulare a hotărârilor de guvern privind alegerile din Capitală

Curtea de Apel București a respins, marți, solicitarea avocatului Cătălin Dima de anulare a hotărârilor de guvern privind organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. Decizia instanței nu este definitivă.

Cererea de chemare în judecată a fost respinsă în integralitate, ca fiind „neîntemeiată”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanței.

Avocatul Cătălin Dima poate contesta hotărârea în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă va ataca decizia, dosarul va fi înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru o decizie definitivă.

Fondator al unei organizații civice, „Ba da, putem!”, Cătălin Dima, s-a adresat justiției la 30 octombrie, nemulțumit de decizia Guvernului Bolojan privind organizarea alegerilor pentru primăria municipiului București.

De ce a cerut anularea

Avocatul Dima consideră că Guvernul s-a grăbit să organizeze alegerile, pentru a nu permite oamenilor noi să intre în cursa electorală, după ce un sondaj ISCOP din luna septembrie indica prăbușirea actualei clase politice în încrederea publică.

„Prin acest HG, și prin această șmecherie, mi se răpește dreptul de a alege. Este un drept fundamental în democrație. Eu în momentul ăsta nu pot să aleg decât între X de la PSD, Y de la PNL, Z de la USR și cine mai e pe acolo. De ce? Pentru că nu e timp pentru un om nou, serios. Când să intre cineva nou în scenă în câteva săptămâni?”, afirma Cătălin Dima la podcastul jurnalistului Lucian Mândruță.

Potrivit legislației, în cazul vacantării unor posturi de primar, Guvernul are obligația de a organiza într-un termen maxim de 90 de zile noi alegeri. Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar al municipiului București în urmă cu șase luni.

Cătălin Dima a anunțat că a inițiat organizația civică „Ba da putem” pentru a promova oameni pe criterii meritocratice și care nu au mai activat în politică până acum.