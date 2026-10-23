Verdictul lui Ciucu privind termoficarea în București: „Probleme vor fi în următorii 15-20 de ani”. Ce spune despre subvenții

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, într-o emisiune la Digi24, că problemele cu termoficarea în București nu vor fi rezolvate integral mai devreme de 15-20 de ani, din cauza dimensiunii rețelei.

„Probleme vor fi în următorii 15-20 de ani, să nu-i mai mințim pe oameni. Cine spune că rezolvă problemele peste un an, doi minte pur și simplu”, a declarat Ciprian Ciucu, referindu-se la avariile din rețeaua de furnizare a apei calde și căldurii.

„Tot cer Ministerului Energiei să ne dea ELCEN”

Ciucu susține că, în această iarnă, există riscul unor avarii în sectoarele din rețea care nu au fost schimbate conductele, precum și riscul unor avarii la ELCEN.

„Vorbim de 4.000 km de rețea și se lucrează pe sub pământ. Sper să nu apară și alte avarii. Sunt mai îngrijorat de ce se întâmplă la ELCEN că astă-vară au fost două explozii Ca primar, am deblocat lucrări, am demarat lucrări, am făcut rost de finanțare, dar sper să nu mai apară avarii. Este cel mai mare sistem de încălzire centralizat din lume, după cel din Moscova”, a precizat Ciucu.

El își dorește ca ELCEN să treacă în subordinea Primăriei Generale, invocând faptul că este necesară unificarea producției cu distribuția, iar ELCEN, deși a primit bani pentru retehnologizare, a trenat procedurile.

„Tot cer Ministerului Energiei să ne dea ELCEN pentru că, altfel, dacă vor apărea probleme, ei vor da vina pe Termoenergetica și invers”, crede edilul Capitalei.

În ce privește nivelul subvenției la încălzire pe care o primesc bucureștenii, Ciucu a spus că o evaluare se face anul viitor, astfel că, cel puțin pe durata iernii care va veni, prețurile nu vor fi mai mari.

De ce se prelungesc lucrările pe șantierele din București

În ce privește criticile care i se aduc privind traficul dificil din cauza șantierelor deschise de municipalitate, Cirprian Ciucu a spus că aceste șantiere nu puteau fi deschise eșalonat pentru că lucrările au fost deja mult timp amânate și s-ar pierde banii europeni care le finanțează.

„Am deschis șantierele pentru că era nevoie să le deschid. Tramvaiele noi mergeau pe beton pe anumite porțiunii pentru că șina nu mai exista și se stricau. Sunt lucrări care trebuiau făcute de 50 de ani. Dacă nu o făceam acum, se pierdeau avizele, se pierdeau banii europeni și de aceea am început lucrările”, a explicat primarul.

Pe de altă parte, el a admis că unele șantiere înregistrează întârzieri față de programul inițial, din cauză că existe neconcordanțe între ce figurează pe hărțile cu rețelele din București și ce există în realitate.

„După ce se vor încheia șantierele, va fi mult mai bine. Nu mai are timp orașul ăsta cu noi (…) Dacă vrem ca acest oraș să fie pus la punct, trebuie să ne obișnuim cu șantiere”, a conchis Ciucu.