Verificări interne la Radio România, după ce Cătălin Țone, acuzat că a plagiat două doctorate, a fost invitat la o emisiune fără să fie întrebat despre acuzații

Directorul general al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), Răzvan Dincă, a declarat luni că va face verificări interne după ce Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, a fost prezent la matinalul Radio România Actualități (RRA), fără să fie întrebat despre acuzațiile de plagiat dezvăluite de PressOne. A fost prima apariție publică a lui Țone după publicarea, în noaptea de duminică spre luni, a unei investigații care arată că acesta și-ar fi plagiat ambele teze de doctorat.

„Nu știu, nici nu am ascultat emisiunea de dimineață, nu știu subiectul. Am citit despre ceea ce spuneți dumneavoastră, dar nu știam că a fost invitat dimineața în emisiune și oricum, în ceea ce mă privește, nu pot să intervin asupra editorialului, să spun ce întrebări să pună sau ce întrebări să nu pună reporterii sau realizatorii emisiunilor noastre. O să verific și eu să văd dacă există ceva care putea să creeze vreun anumit tip de suspiciuni asupra emisiunii respective și o să mă interesez, dar altceva nu știu ce să vă spun în acest moment”, a declarat directorul SRR pentru PressOne.

Întrebat despre statutul lui Țone în cadrul RRA, directorul SRR a spus că va verifica dacă există vreun contract. Potrivit PressOne, Țone se recomandă invitat permanent și corealizator în cadrul emisiunilor Radioului public.

„Nu știu să existe acest termen de corealizator și nu avem această structură de invitat permanent. Nu știu să existe vreun contract între noi și Cătălin Țone, dar o să verific. Sunt foarte multe contracte în Radio”.

El a mai spus că selecția invitaților și temele de discuție revin exclusiv redactorilor și realizatorilor.

„Este libertate deplină a realizatorilor și a redactorilor și ei decid aceste colaborări în funcție de interesul pe care îl are grila respectivă sau de tipul de emisiune despre care este vorba”, a explicat directorul SRR.

„Am să întreb redactorul șef și directorul postului Radio România Actualități despre ce a fost vorba și o să ascult cu propriile mele urechi emisiunea. Dacă este ceva ce contravine Codului Jurnaliștilor sau modului în care ar trebui să-și facă meseria oamenii, bineînțeles că vom lua măsuri interne. Una-i povestea cu doctoratul, alta-i expertiza dumnealui în ceea ce privește traficul de droguri. Nu mă ocup de alegerea colaboratorilor, editorialul se ocupă de alegerea colaboratorilor. Și până acum n-au prea dat greș. Dacă acum au făcut-o, dacă există o greșeală în povestea aceasta, o vom regla”, a continuat acesta.

Invitat la o emisiune a radioului public, fostul șef Antidrog nu a fost întrebat despre acuzațiile de plagiat

Cătălin Țone a intrat în direct în jurul orei 9.00 în matinalul radioului public și a vorbit despre unele tipuri de droguri, explicându-le efectele. Numele rubricii la care vine constant fostul șef antidrog este „Dependenți de #antidrog. Live la #RRA, cu Daniela Petrican și expertul antidrog Cătălin Țone”.

În cele 13 minute cât a durat intervenția sa la radioul public, Țone nu a primit nicio întrebare legată de acuzațiile de plagiat.

În chat-ul live de pe pagina de Facebook „România Actualități”, acolo unde a fost transmisă emisiunea în direct, unii urmăritori au întrebat despre acuzațiile de plagiat la adresa lui Țone.

Contactat de HotNews, Cătălin Țone a spus că nu a discutat cu moderatoarea RRA despre investigația publicată în PressOne nici înaintea începerii emisiunii live.

HotNews și PressOne au solicitat câte un punct de vedere de la RRA privind acest subiect. Până la publicarea acestui articol, nu am primit un răspuns.

Când jurnaliștii de la PressOne i-au solicitat un punct de vedere privind plagiatul, Cătălin Țone a amenințat că va da în judecată redacția și va solicita daune morale în cazul în care „în articolele publicate de dvs despre mine, veți folosi termeni precum «plagiat», «fraudă academică» și alții asemănători”.

PressOne: Cătălin Țone a plagiat în două lucrări de doctorat

Cătălin Țone, polițist pensionar, care în prezent este retribuit de Agenția Națională Anti-doping, aflată în subordinea Guvernului României, a plagiat în două lucrări de de doctorat, arată o investigație PressOne.

Conform sursei citate, Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei și invitat permanent în studiourile TV ca expert în combaterea traficului și consumului de droguri, a obținut două titluri de doctor, în 2011, la distanță de doar 36 de zile: unul de la Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, celălalt la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Cele două teze de doctorat „au un conținut identic în proporție de peste 40%, text autoplagiat, și peste 70% text plagiat – și nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor”, conform PressOne, care a studiat cele două lucrări științifice și a publicat conținutul transcris al acestora.

Tema centrală a ambelor lucrări este aceeași: traficul și consumul de droguri, domeniul în care Țone a lucrat ca polițist aproape două decenii, ocupând exclusiv funcții de conducere.

Pe lângă procentul mare de conținut identic și identitatea multor note de subsol, în cele două teze se regăsesc și aceleași greșeli de scriere, inclusiv a cuvântului „exxpertiză”.