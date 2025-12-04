Versurile șocante pe care le ascultă adolescenții la Balul Bobocilor. Organizatorii și Inspectoratul Școlar: răspunderea e a părinților. Ministerul Educației: ba a profesorilor și a școlii

E vremea balurilor. Bobocii din toate liceele, alături de colegii lor mai mari, participă la celebrele petreceri organizate, în mod tradițional, pentru a-i ajuta pe nou veniți să-i cunoască pe „veteranii” liceelor și să se integreze mai ușor în școală. Artiștii care urcă pe scenă sunt, de cele mai multe ori, traperi sau cântăreți de manele, iar versurile sunt, de multe ori, șocante – despre droguri, sex, violență. Inspectoratul Școlar spune că balurile nu sunt ale liceelor și că instituțiile de învățământ nu sunt responsabile pentru ceea ce se întâmplă acolo, în timp ce Ministerul Educației susține exact invers, scrie totuldespremame.ro.

Dacă ești părintele unui boboc care se pregătește de petrecere și îți imaginezi că Balul Bobocilor în 2025 mai are vreo legătură cu cel „de pe vremea ta”, te înșeli amarnic. Vremurile s-au schimbat, adolescenții de acum trăiesc într-o lume complet diferită de cea în care au crescut părinții lor, iar distracțiile lor sunt, evident, altele.

Pentru documentarea acestui articol, jurnaliștii totuldespremame.ro au stat de vorbă cu elevi, părinți, profesori și cu un reprezentant al Inspectoratului Școlar București. De asemenea, au solicitat explicații de la Ministerul Educației. Articolul conține cuvinte vulgare, iar pe unele dintre ele redacția a ales să le includă în text, pentru a putea realiza amploarea situației.

Balul Bobocilor, în cele mai multe multe cazuri, nu mai este organizat de liceu, ci de firme de evenimente, iar accesul este liber pentru oricine cumpără bilet, cu sau fără legătură cu școala, elev sau adult. Nu sunt puține cazurile semnalate în ultimii ani de presă în care, la bal, polițiștii au găsit droguri și minori care consumau alcool. Firmele de profil îi implică pe elevi în organizare, îi ajută să se pregătească pentru concursurile de Miss și Mister, le pun la dispoziție un club de noapte și artiști care să cânte la petrecere. În urma mai multor scandaluri, firmele au început să ascundă faptul că evenimentele sunt organizate pentru licee și folosesc diverse trucuri pentru a evita, în promovare, să menționeze numele explicit al școlilor. Artiștii care urcă pe scenă sunt, de cele mai multe ori, traperi sau cântăreți de manale și cântă despre droguri, sex, violență. Unele versuri abundă în expresii sexuale explicite, injurii și imagini care reduc femeia la o marfă care poate fi cumpărată, schimbată, aruncată. Albert NBN, AdelinMM, Rava, Nouăunșpe, Abi sunt doar câțiva dintre cei mai ceruți traperi la astfel de evenimente. Iată, de exemplu, ce cântă Adelin MM: ”(…)Era bagaboantă până când i-am pus capac…o văd aranjată, gen pudră pe nose/ Dacă mă uit mai bine, văd urme de cox/ Mai e și modelă, își ia mare push/ Ce sentimente, fă? Că n-are rost/ Ridică-ți, fă, chiloții de jos”. Elevii nu sunt supravegheați de profesori sau de reprezentanți ai liceului. Minorii participă la bal cu acordul scris al părinților, care își asumă tot ceea ce s-ar putea întâmpla acolo.

Organizatorii și Inspectoratul școlar: răspunderea e a părinților. Ministerul Educației: ba a profesorilor și a școlii

Conform regulamentelor firmelor organizatoare, responsabili pentru ceea ce se întâmplă la bal sunt părinții. Accesul la eveniment este permis copiilor pe baza unui acord în care care părintele își asumă „orice incident și vătămare pe care ar suferi-o minorul/minora datorită lipsei mele de supraveghere adecvate”.

Răspunsurile Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) și ai Ministerului Educației sunt contradictorii: inspectoratul spune că balurile nu sunt ale liceelor și că instituțiile de învățământ nu sunt responsabile pentru ceea ce se întâmplă acolo, iar Ministerul Educației susține exact invers.

„Unitățile de învățămănt preuniversitar de stat din București nu organizează Balul Bobocilor și nu includ astfel de evenimente în planul de activități școlare sau extrașcolare. Eventualele astfel de evenimente sunt inițiative private, desfășurate în afara cadrului instituțional. Participarea elevilor la astfel de evenimente este opțională și are loc exclusiv pe răspunderea părinților/tutorilor. Elevii nu participă în numele unității de învățământ, deoarece aceste activități nu sunt organizate, aprobate sau coordonate de instituția școlară”, afirmă Camelia Lepădat, purtător de cuvânt al ISMB.

Pentru Ministerul Educației, însă, balurile bobocilor sunt activități extrașcolare, pe care directorii de școli trebuie să le gestioneze prin semnarea unor contracte cu firmele organizatoare și numirea unui cadru didactic responsabil.

