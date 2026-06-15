Veştea spune că Nicușor Dan și Eugen Tomac „l-au asigurat că, de fapt, există o majoritate” când a fost întrebat de voturile din Parlament necesare învestirii

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni, la Digi24, că există o majoritate de voturi, care include „o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale”, pentru viitorul său guvern.

Adrian Veștea, desemnat duminică dimineață premier de către Nicușor Dan, are nevoie ca parlamentarii să-i acorde 233 de voturi pentru a fi învestit.

După nominalizarea făcută de Nicușor Dan, Veștea, într-un interviu acordat Euronews, s-a declarat încrezător că Guvernul său va trece în Parlament, spunând că se bazează pe o majoritate parlamentară de peste 240 de voturi.

Întrebat luni, la Digi24, cum a reușit să strângă voturile într-un timp atât de scurt, Veștea a spus că „nu le-am strâns eu”.

„Eu am fost asigurat, în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte, că, de fapt, există, deja a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale să avem și există o astfel de majoritate”, a spus Adrian Veștea.

Premierul a spus că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.

„Au evaluat, poate, mai mulți lideri. Dar ceea ce cred că a contat și asta mi s-a spus, sper să fie și adevărat, este faptul că sunt o persoană echilibrată, o persoană a dialogului, nu am creat niciodată conflicte, nu creez adversități și, în același timp, am exercitat poziții de conducere și am capacitatea de a crea un management pe măsură, în așa fel încât să trecem România peste această situație de criză. Deci, principalele obiective pe care le-am sunt acestea, iar numărul de parlamentari, am toată convingerea că va veni în momentul în care vom învesti Guvernul și în felul acesta punem punct unei perioade de imprevizibilitate cu care se confruntă România”, a declarat Adrian Veștea.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan s-a implicat în strângerea voturilor, Veștea a spus că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac.

„Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Cred că Eugen, în urma discuțiilor și dialogul lui pe care l-a avut cu fiecare formațiune politică, fiindcă să nu vă gândiți că toate aceste decizii care le au partidele politice, fiecare membru, deputat sau senator, le urmează întocmai. Cu siguranță există fel și fel de momente de evaluări”, a mai explicat premierul desemnat.

Ședință decisivă la PNL



Conducerea PNL se reunește, de la ora 17.00, într-o ședință în care se va discuta poziția partidului față de susținerea lui pentru formarea guvernului Veștea.

Nominalizarea lui Veștea a fost făcută duminică, la ora 09.00, de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidelor parlamentare și a provocat tensiuni în PNL.

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de „o evidentă încercare de rupere a PNL”, spunând că conducerea PNL nu a fost „informată anterior”, „nici eu personal”.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit despre un „complot”, o „trădare” și o „ingerință”.

Alți lideri liberali și-au exprimat însă public susținerea pentru Veștea.