Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război

Organizația Națiunilor Unite a avertizat, vineri, că viața civilă de pe frontul din Ucraina devine o luptă pentru supraviețuire, atacurile asupra infrastructurii energetice amenințând să declanșeze o criză majoră în iarnă, transmite AFP.

Matthias Schmale, coordonatorul umanitar al ONU în Ucraina, a spus că odată cu apropierea celei de-a patra ierni de la începutul războiului civilii sunt tot mai afectați.

Oficialul a menționat că numărul victimelor civile a crescut cu 30% în 2025 față de 2024.

O treime din numărul civililor care au murit sau au fost răniți în acest an a fost cauzată de atacuri cu drone.

„Acesta este din ce în ce mai mult un război tehnologic: un război al dronelor”, le-a spus el reporterilor la Geneva.

Schmale a precizat că intensificarea atacurilor în diverse zone de pe linia frontului i-a făcut pe peste 57.000 de oameni evacuați să caute ajutor în locațiile de tranzit, iar piețele situate în apropiere de linia frontului sunt „din ce în ce mai disfuncționale”.

„Pe lângă teroarea războiului, sirenele, atacurile, este, de asemenea, din ce în ce mai mult o luptă pentru supraviețuire”, cu acces limitat la bunuri de bază, a explicat Matthias Schmale.

„S-ar putea transforma într-o criză majoră”

Schmale și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația oamenilor care se pregătesc pentru o nouă iarnă în orașele de pe linia frontului, avertizând că ar putea fi blocați în clădiri înalte, fără apă și electricitate, din cauza atacurilor rusești care vizează infrastructura civilă.

„Distrugerea capacității de producție și distribuție a energiei odată cu începerea iernii are un impact clar asupra populației civile și este o formă de teroare”, a spus el.

Dacă ritmul reparațiilor nu ține pasul cu ritmul distrugerii, „asta s-ar putea transforma într-o criză majoră”, a avertizat Schmale.

Planul ONU pentru iarnă, care își propune să ofere ajutoare pentru peste 1,7 milioane de oameni, inclusiv încălzire și asistență financiară pentru a sprijini familiile în lunile reci, are finanțarea acoperită doar într-o proporție de 50%.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului nu au produs niciun progres, iar omologul său rus, Vladimir Putin, a respins multiplele apeluri de încetare a focului.

„Ipoteza noastră de bază de planificare pentru 2026 este că războiul continuă”, a spus Schmale.

„În acest moment, pe teren, nu pare deloc că s-ar termina prea curând”, a adăugat oficialul ONU.

Schmale a spus că a fost „uimit de rezistența oamenilor”. „Să nu romantizăm rezistența”, a fost avertismentul său, întrucât civilii devin tot mai obosiți de conflict.

„Impactul acestui război asupra sănătății mintale este în creștere”, mai spus el, exprimându-și temerea că Ucraina va trebui „să se confrunte cu acest lucru timp de cel puțin o generație, dacă nu chiar mai multe”.