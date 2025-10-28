Viața tot mai scumpă din SUA îl ajunge din urmă pe Trump. La cât a scăzut popularitatea președintelui american

Popularitatea președintelui Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând cel mai scăzut nivel de după preluarea celui de-al doilea mandat al său, pe fondul nemulțumirii tot mai mari a americanilor cu privire la modul în care liderul de la Casa Albă gestionează problema scumpirii traiului, arată un nou sondaj realizat de Reuters/Ipsos.

Sondajul, desfășurat pe durata a trei zile și care s-a încheiat duminică, a arătat că 40% dintre americani aprobă performanța liderului republican, comparativ cu 42% în sondajul Reuters/Ipsos din 15-20 octombrie.

Popularitatea lui Trump a fluctuat cu un punct procentual sau două față de nivelul actual în fiecare sondaj Reuters/Ipsos realizat de la jumătatea lunii mai încoace. Procentul persoanelor care spun că nu sunt de acord cu performanța președintelui american a crescut, de la 52%, în sondajul din 16-18 mai, la 57%, în cel mai recent sondaj.

Trump a câștigat alegerile de anul trecut cu promisiunea de a combate creșterea inflației care i-a afectat popularitatea predecesorului său, democratul Joe Biden. Însă americanii îi acordă lui Trump note extrem de mici pentru modul în care a gestionat costurile care apasă asupra gospodăriilor americane, 63% din populație dezaprobând modul în care se ocupă de chestiunea scumpirii traiului. Acest procent, de 63%, este în creștere față de nivelul de 58% înregistrat la începutul acestei luni și mai mult decât dublul procentului celor care consideră că a făcut o treabă bună în ceea ce privește costul vieții.

Ritmul inflației a crescut ușor după ce Trump și-a preluat mandatul preluarea în ianuarie, chiar dacă piața muncii s-a relaxat, ceea ce a determinat banca centrală a țării (Rezerva Federală, Fed) să scadă ratele dobânzilor.

Reacția americanilor la „shutdown”

Rezultatele sondajului sugerează că mulți americani sunt doar moderat îngrijorați de „închiderea” guvernului federal („shutdown” sau „paralizia bugetară”), a doua ca durată din istoria SUA, care a afectat sute de mii de angajați federali.

Aproximativ 29% din oamenii intervievați în cadrul cercetării sociologice au declarat că nu le pasă sau că sunt mulțumiți de închiderea guvernului, în timp ce 20% s-au declarat supărați. Aproximativ 50% s-au declarat frustrați. Majoritatea respondenților au spus că închiderea guvernului a avut un impact redus sau nul asupra vieții lor.

În timp ce republicanii lui Trump dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului SUA, democrații au blocat în Senatul proiectele de lege privind cheltuielile, promițând să rămână pe poziții până când republicanii vor fi de acord să prelungească subvențiile pentru asigurările de sănătate, care expiră la sfârșitul anului.

În principiu, poziția Partidului Democrat pare să beneficieze de un sprijin semnificativ. Aproximativ 73% dintre americanii chestionați doresc continuarea subvențiilor pentru asigurări, în ciuda argumentelor potrivit cărora acestea vor crește deficitul bugetului federal, rezultatul fiind similar cu cel al unui sondaj realizat la începutul lunii.

Sondajul, care a fost realizat online, a chestionat 1.018 adulți americani din toată țara, iar rezultatele sale privind opiniile tuturor americanilor au avut o marjă de eroare de 3 puncte procentuale. Marja de eroare în ceea ce privește opiniile despre republicani și democrați a fost de 6 puncte procentuale.