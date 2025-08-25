Viceguvernatorul regiunii rusești Kursk, arestat după ce a furat peste 12 milioane de dolari destinate fortificațiilor frontierei

Soldați ruși care patrulează în regiunea Kursk din Rusia, pe 14 martie 2025/ Credit line: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Viceguvernatorul regiunii ruseşti Kursk, de la granița cu Ucraina, a fost reţinut într-un dosar penal privind deturnarea a 1 miliard de ruble, echivalentul a 12,4 milioane de dolari, destinate fortificaţiilor defensive, a informat agenţia de ştiri rusă TASS, citată de Reuters.

Potrivit TASS, au fost făcute percheziții la biroul viceguvernatorului Vladimir Bazarov, care a lucrat anterior ca viceguvernator în regiunea vecină Belgorod.

Arestarea lui Bazarov a fost confirmată de guvernatorul regiunii Kursk, Aleksandr Hinştein, care a precizat că dosarul are legătură cu activitatea în regiunea Belgorod a adjunctului său.

De când trupele ucrainene au trecut graniţa şi au intrat în regiunea Kursk, anul trecut, în cea mai mare incursiune militară în Rusia de la al Doilea Război Mondial, o serie de oficiali ruşi au fost anchetaţi pentru corupţie.

În iulie, preşedintele rus Vladimir Putin l-a demis pe Roman Starovoit, fost guvernator al regiunii Kursk, din funcţia de ministru al transporturilor şi i-a cerut adjunctului lui Starovoit să-l înlocuiască. Starovoit a fost găsit ulterior mort în maşina sa, cu o rană de glonţ, iar anchetatorii au declarat că s-a sinucis.