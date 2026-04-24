Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că PSD a fost informat privind intenția listării la bursă a unor companii. „A ales să nu ne transmită nicio reacție”

Vicepremierul Oana Gheorghiu face, vineri, precizări privind „neadevăruri propagate în spaţiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde ţara»”, făcând referire la acuzaţii ale social-democraţilor în acest sens. Gheorghiu afirmă că a discutat chiar ea, „informal”, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacşu, despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat, informează News.ro.

„Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spaţiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde ţara», câteva precizări. Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacşu. Ulterior, toţi viceprim-miniştrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă”, explică, într-o postare pe Facebook vicepremierul Oana Gheorghiu.

Spre deosebire de PNL şi USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacţie Oana Gheorghiu, vicepremier

Gheorghiu precizează că pasul „firesc următor”, a fost să prezinte lista spre informare şi în şedinţa de Guvern.

„Un document exploratoriu”

„Discutăm de un document exploratoriu, fără implicaţii juridice. Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenţei şi al bunei guvernări. Nu e vorba de nicio decizie finală şi definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversaţie”, a menţionat sursa citată.

Vicepremierul Oana Gheorghiu adaugă că, „spre deosebire de modul în care ne-au obişnuit alţi politicieni sau miniştri”, ea a ales să implice în acest proces de consultare „toţi actorii publici şi chiar şi unii privaţi tocmai pentru a identifica cea mai bună şi sănătoasă soluţie pentru România şi în beneficiul românilor”.

„Sunt perfect conştientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese şi mulţi băieţi deştepţi. Membri în consilii de administraţie numiţi politic, amante şi nepoţi, contracte din care unii se îmbogăţeau şi singurul care pierdea era doar statul, adică noi toţi. Obişnuiţi fiind să ia decizii în spatele uşilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparenţă nu e în acord cu interesele lor de combinaţii”, mai spune Oana Gheorghiu.

Acuzațiile PSD

Săptămâna trecută, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii se opun vânzării companiilor de stat profitabile şi a precizat că l-a rugat pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să depună, luni, în Parlament, un proiect de lege prin care să fie interzisă timp de doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.

Luni, Daniel Zamfir a anunţat că a depus, în procedură de urgenţă, proiectul care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027, deoarece nu ar fi un moment potrivit pentru un asemenea demers în actualul context geopolitic „dificil”.

La momentul respectiv, Oana Gheorghiu a răspuns acuzaţiilor PSD aduse premierului Ilie Bolojan că „ne vinde ţara” şi a explicat că motivul pentru care „deranjează” listarea la bursă a unor companii de stat este că o companie listată „nu mai poate fi controlată discreţionar” şi devine „mult mai greu de folosit ca instrument politicâ”.

„Asta este, de fapt, miza. Nu «vânzarea ţării», ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieţilor deştepţi trimişi de la partid”, afirma Gheorghiu, remarcând că cele mai importante listări din România au fost făcute „chiar de cei care astăzi le contestă”.