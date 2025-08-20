Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat cu cât vor crește impozitele pe locuințe: Această majorare este necesară

Executivul intenționează să crească cu 60-70% impozitele pe locuințe, la nivel local, a declarat miercuri vicepremierul Tanczos Barna, măsura urmând să fie inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale care urmează a fi adoptat curând de Guvernul Ilie Bolojan.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a spus vicepremierul la Digi24.

Tanczos Barna a afirmat că această majorare „este necesară” pentru consolidarea bugetelor locale, „pentru ca primăriile să devină independente financiar și să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare”.

Astfel, vicepremierul a argumentat că „sunt multe proiecte de la centru” pentru dezvoltarea zonei rurale, dar „de foarte multe ori, contribuția proprie a UAT e nesemnificativă sau nu e suficient de mare”.

Asumarea răspunderii pe pachetul doi, probabil săptămâna viitoare

Asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi de măsuri va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare, fiind vorba despre un „pachet extrem de aşteptat de români”, a declarat miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, potrivit Agerpres.

„Aştept şi eu calendarul pe care îl va stabili coaliţia – înţeleg că săptămâna viitoare ar fi să se întâmple asta. Este un pachet extrem de aşteptat de români, care priveşte în mare parte eliminarea privilegiilor şi intervenţii asupra cheltuielilor statului, deci reforma cheltuielilor statului despre care prim-ministrul Bolojan a vorbit încă de la preluarea mandatului”, a spus Abrudean.

El a vorbit și de sistemul „destul de vechi al impozitării proprietăților: „Vorbim de intervenţii asupra cheltuielilor în administraţia locală, reducerea cu 20% a cheltuielilor de salarizare şi a aproape 5.000 de posturi de personal, inclusiv pe sistemul de impozitare a proprietăţilor, care este destul de vechi în România. Sunt convins că vom avea susţinerea întregii coaliţii pentru asumarea în Parlament”.

Ilie Bolojan: Impozitele nu reflectă valoarea proprietății

Noile informații vin după ce, duminică, întrebat dacă în următorul pachet de măsuri vor fi prinse și unele privind taxele și impozitele locale, Ilie Bolojan a afirmat: „În componenta fiscală, și aceste lucruri ar urma să fie cuprinse”.

„Ele se vor aplica, cu data de 1 ianuarie, anul viitor, și aici impozitele e foarte probabil să crească, pe proprietăți, la persoanele fizice, nu la juridice, pentru că din toate datele pe care le avem ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății – și atunci unul din lucrurile care vor fi cuprinse în acest al doilea pachet este și reașezarea acestor impozite la o valoare care să fie apropiată de cea de piață”, a declarat premierul.

El a spus că al doilea pachet de măsuri „a fost discutat în aceste zile și el va face ca administrațiile publice din România să își schimbe atitudinea și să avem peste 3.000 de factori de dezvoltare”.

„Pentru că România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară”, a explicat premierul.

Primarul Buzăului: „Asta este ideea din acest moment

La începutul acestei luni, după o întâlnire dintre reprezentanții Guvernului și cei ai Asociației Municipiilor din România, Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a spus că „ideea din acest moment” în privința impozitelor locale este de o majorare semnificativă.

Întrebat de reporteri dacă ar putea fi dublate impozitele locale, Constantin Toma a spus: „Se vor mări cu 70%“.

„Asta este ideea din acest moment. La un moment dat exista un soft. Bineînțeles, nu putea fi aplicat în localitățile din zona rurală și în localitățile mai mici, mă refer la orașe. Probabil în marile orașe se putea aplica”, a adăugat el.

Cum vor fi calculate impozitele pe proprietate

Și modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi modificat, conform unui proiect de act normativ publicat pe 7 august pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Măsurile referitoare la impozitele pe proprietate „au în vedere principiul echității și al proporționalității, astfel încât conformarea privind achitarea obligațiilor față de stat să fie aplicabilă tuturor persoanelor, și nu doar celor care se conformează în mod voluntar prevederilor legale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, precum anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia.

Pe de altă parte, este reglementată și situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele ridicate înainte de 1 august 2001. În aceste ultime cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate.

Va fi introdusă o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. În acest fel, este avută în vedere descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități, argumentează Ministerul Dezvoltării.

Autoritățile vor putea face inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate. Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare.

Ce va conține al doilea pachet de măsuri fiscale

Ministerul Finanțelor a publicat săptămâna trecută în dezbatere publică proiectul de lege cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale.

Acestea prevăd creșterea bazei de calcul a CASS la 90 de salarii minime brute pe țară, a impozitului pe câștigurile pe bursă, aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual încasat din venituri din chirii ori obligarea proprietarilor care obțin venituri din chirii pe termen scurt să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal.

Tot în al doilea pachet de măsuri fiscale este de așteptat să fie inclusă și reforma pensiilor magistraților, proiect pus de asemenea în dezbatere publică săptămâna trecută de către Ministerul Muncii.

Foto: Dreamstime.com