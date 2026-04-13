Vicepreședinte al Parlamentului European, despre înfrângerea lui Viktor Orban: „Nu o să mai avem un agent al Federației Ruse în mijlocul nostru”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat luni seară că rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, în care Viktor Orban și Fidesz au fost învinși de Peter Magyar și Tisza, este „privit cu optimism” la Bruxelles.

Comentând rezultatele scrutinului într-o intervenție la Antena 3, Negrescu a spus că odată cu înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orban „putem să vorbim de posibilitatea de a lua decizii mult mai ușor la nivel european”.

„Viktor Orban a blocat foarte multe decizii, unele care erau inclusiv în interesul României. De exemplu, Ungaria a blocat decizia privind începerea negocierilor pe clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. De asemenea, au blocat o serie de decizii pe zona de energie care ar fi ajutat România să aibă acces la fonduri europene suplimentare și la interconectări mai bune cu piața comună energetică europeană – și, automat, scăderea prețurilor la energie”, a declarat social-democratul.

Odată cu plecarea lui Viktor Orban de la putere, a adăugat Negrescu, pentru Europa există „posibilitatea să fie mai unită, să nu mai avem disensiuni”.

„Nu o să mai avem un agent al Federației Ruse în mijlocul nostru, pentru că, din nefericire (…), au apărut relatări foarte clare cu privire la conversațiile unor oficiali de rang înalt, membri ai partidului Fidesz, care dialogau direct cu reprezentanții Federației Ruse și comunicau acolo ceea ce discutăm noi la nivel european, ceea ce automat crea neîncredere și posibilitatea luării unor decizii clare cu privire la Europa”, a continuat Victor Negrescu.

Conform unei investigații realizate de publicațiile VSquare și TheInsider înaintea alegerilor, guvernul Viktor Orban a colaborat cu Rusia pentru a scoate de pe lista sancțiunilor UE oligarhi ruși, companii și bănci.

În martie, The Washington Post a scris că ofițeri ai spionajului rusesc propuseseră o modalitate de a „modifica fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” din Ungaria, prin „înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”.

„Provocări importante” pentru viitorul guvern al Ungariei

Negrescu l-a descris pe marele câștigător al scrutinului ungar, Peter Magyar, drept „un om hotărât, cu o viziune clar conservatoare”.

„El a promis că va forma un guvern cu o reprezentativitate politică largă. Asta înseamnă că toate curentele politice ar trebui să se regăsească în viitorul guvern. Au o serie de provocări importante, pe zona de fonduri europene, pe zona de reclădire juridică, pe zona de reclădere a încrederii în instituțiile statului. Inclusiv președintele din Ungaria s-ar putea să fie schimbată”, a mai declarat vicepreședintele Parlamentului European.