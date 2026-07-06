Vicepreședinte PNL, despre miza negocierilor din aceste zile:  „Această discuție, că s-ar întâlni liderii ca să pună la cale o nouă majoritate, nu este adevărată”

Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că partidele din fosta coaliție de guvernare nu discută în aceste zile despre posibilitățile de formare a unei noi majorități, ci „exclusiv” despre convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare „între 20 și 24 iulie pentru votarea celor șase legi importante pentru PNRR pentru a nu pierde acei bani”.

România este condiționată de Comisia Europeană să finalizeze reformele din PNRR prin legi care parcurg circuitul parlamentar, și nu prin ordonanțe de urgență. Este vorba de legi precum cea a salarizării sau codul urbanismului. Data limită pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR este 31 august, iar miza este peste 7 miliarde de euro.

„Discuțiile din aceste zile se poartă exclusiv pentru sesiunea extraordinară care să fie convocată între 20 și 24 iulie pentru votarea celor șase legi importante pentru PNRR pentru a nu pierde acei bani”, a declarat Alexandru Muraru, luni, la Euronews.

„S-au împlinit ieri două luni de când PSD, în colaborare cu AUR, au demolat guvernul din care făceau parte – în definitiv, cel mai important proiect al președintelui Nicușor Dan și al întregii laturi a Parlamentului pro-democratic, după iunie 2025, rupând practic acest cordon sanitar pentru a ține în opoziție forțele extremiste.

Formula de guvernare despre care susține că „mulțumește pe toată lumea”

Alexandru Muraru susține că, odată cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, PNL-USR-UDMR au propus „un întreg mecanism politic de succesiune la guvernare, cu o reciprocitate în susținere și în păstrarea unor linii roșii”.

„Nu văd de ce nu ar fi acceptat, că, în definitiv, nu schimbă nimic pentru Partidul Social Democrat, care în mod calendaristic trebuia să preia puterea în aprilie 2027, guvernarea, și este o formulă care mulțumește pe toată lumea. În primul rând, deblochează criza politică, scoate din izolare PSD, păstrează în continuare forțele extremiste în opoziție, dă sentimentul președintelui că iese din această încurcătură în care singur s-a băgat și, sigur, continuăm programul de reforme pe care l-am agreat împreună”, a adăugat liberalul.

Întrebat dacă viitorul prim-ministru ar trebui să fie unul politic sau din afara partidelor, el a completat: „Un premier politic. Nimic altceva nu este acceptabil”.

„Această formulă pe care au propus-o PNL-USR-UDMR este singura de natură să deblocheze situația politică și să readucă, dacă vreți, toți actorii pro-europeni la aceeași masă, dar pe poziționări și pe perioade de guvernare diferite”, a mai declarat vicepreședintele PNL.