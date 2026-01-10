Victor Negrescu susține că PSD nu va vota Acordul UE-Mercosur fără „garanții ferme din partea Comisiei Europene”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat sâmbătă că „Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur” dacă nu vor exista „garanții ferme” pentru „protejarea reală a fermierilor români și europeni”.

Vineri, PSD criticase „decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur”, echivalând-o cu „un act de trădare a intereselor fermierilor români”.

Comentând situația, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, eurodeputatul PSD Victor Negrescu a spus că „acordul UE-Mercosur a generat multă emoție în spațiul public pentru că nu a existat, din păcate, o dezbatere reală în societatea românească privind poziționarea României pe acest subiect”.

În plus, el susține că „lipsa de transparență privind procesul decizional adâncește neîncrederea și alimentează euroscepticismul”.

„Agricultura europeană, și implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme. Problema nu este comerțul în sine, ci lipsa dialogului, a sprijinului real și a unor mecanisme juridice clare și aplicabile care să protejeze fermierii, mai ales cei mici și mijlocii, atunci când piața este destabilizată și care să-i îndrume, în mod concret, spre accesarea acestor noi piețe”, a declarat Victor Negrescu.

Oficialul atrage atenția că nu li se poate cere „agricultorilor europeni să respecte standarde stricte și costisitoare de mediu, siguranță alimentară, utilizare a pesticidelor și bunăstare a animalelor”, în timp ce se fac „importuri care nu respectă aceleași reguli”.

„Mai avem timp să ne apărăm interesele”

Ca procedură, Negrescu a explicat că asupra Acordului UE-Mercosur urmează un vot în Parlamentul European, un vot în Consiliul UE și ratificarea la nivelul statelor membre.

„Așadar, mai avem timp să ne apărăm interesele, să obținem mai multe pentru fermierii români sau chiar ca România să își schimbe poziția dacă impactul rămâne negativ. În absența unor garanții ferme din partea Comisiei Europene, Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur”, a adăugat eurodeputatul PSD.

El susține că „multe partide social-democrate europene se vor opune în legislativul european și în parlamentele naționale” și că urmează o săptămână „vitală” în privința eforturilor de „a obține clarificări suplimentare, convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecție și a obține un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri”.

PSD acuzase MAE, condus de Oana Țoiu de la USR, de „trădare a intereselor fermierilor”

Partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis vineri un comunicat în care „condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină”.

PSD susține că decizia de a vota pentru Acordul UE-Mercosur „reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români” și că ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a „semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a returnat pe 18 decembrie nesemnat acordul de parteneriat UE-Mercosur motivând decizia prin opoziția asociațiilor de fermieri și o posibilă perturbare a pieței românești ca urmare a importurilor din țările sud-americane, potrivit unui document obținut de HotNews.

Sâmbătă, AUR a acuzat PSD că face un „joc dublu” și i-a îndemnat pe senatorii social-democrați să semneze o moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu.

Ce a spus Nicușor Dan despre Acordul UE-Mercosur

Vineri, președintele României a spus că țara noastră a votat în favoarea acordului comercial „după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol”.

„Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului susține că a obținut „o serie de concesii importante față de forma inițială a Acordului”.

„România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile. Totodată, noul Acord va genera și creșterea exporturilor de servicii din România către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice”, a mai spus președintele.