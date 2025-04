Victor Ponta explică de ce a povestit episodul când a ales să protejeze Belgradul cu prețul de a fi inundate sate românești

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a explicat, vineri, într-o postare pe Facebook, că a ales să povestească evenimentul din 2014, din mandatul de prim-ministru, întrucât a aflat că Bogdan Popescu, „omul care controlează milioanele de euro ale PSD în fiecare campanie”, și Anca Alexandrescu, fosta sa consilieră de presă și actualmente moderatore la Realitatea Plus, „lucrează la «dezgroparea» subiectului — și au pregătit să arate victime din altă perioadă și din altă zonă a țării (Gorj – Vâlcea), doar ca să mă atace în Săptămâna Mare!”.

În postarea sa, fostul premier PSD a distribuit un videoclip din 2021, dintr-un interviu cu Ion Cristoiu în care vorbise despre episodul din 2014, când a deschis barajul de la Porțile de Fier pentru a evita inundarea Belgradului chiar dacă astfel au fost inundate sate din România. Ponta, care ulterior deciziei a primit cetățenia Serbiei, susține că măsura nu a pus în pericol niciun locuitor din zona riverană a Dunării și nu a dus la afectarea semnificativă a niciunei gospodării.

„La începutul acestei săptămâni, am aflat de la un jurnalist important că Bogdan Popescu (omul care controlează milioanele de euro ale PSD în fiecare campanie) și Anca Alexandrescu (cea care, în 2014, era chiar consiliera mea de presă) lucrează la «dezgroparea» subiectului — și au pregătit să arate victime din altă perioadă și din altă zonă a țării (Gorj – Vâlcea), doar ca să mă atace în Săptămâna Mare!”, a declarat Victor Ponta în postarea de vineri.

El susține că a „considerat că este o prostie” să fie atacat pe această temă.

„Pentru că nu a existat cu adevărat nicio victimă la Dunăre, iar eu, atunci, am făcut un gest uman și politic: am ajutat Serbia și am salvat sute sau mii de oameni! Din acest motiv, am reluat povestea la Dan Andronic (știind cât de mult il urăște Anca Alexandrescu pe acesta ), fiind convins că vor opri atacul, văzând că au fost devoalați!”, a continuat Victor Ponta.

Ponta susține că „operațiunea” împotriva sa „trebuia declanșată”, întrucât „banii erau cheltuiți”.

„Anca Alexandrescu deja încasase aproape 500.000 euro pentru o emisiune cu Crin Antonescu! Iar Bogdan Popescu (cu acordul lui Marcel Ciolacu) plătise sume semnificative în toată media și în online; inclusiv montaseră acele fake-uri cu morții de la inundații (care, evident, nu erau de la Dunăre și nici din perioada acuzată); plus milioane de euro investiți în boți (și «tiri-boți») care, ieri și azi, au dat circa 200 de milioane de mesaje pe toate conturile din România cu textul «Ponta este trădător» și «Ponta a omorât 4 oameni la inundații», a adăugat candidatul la prezidențiale.

Victor Ponta a spus că „asaltul” care îl vizează „a fost la intensitate maximă”, dar „e pe cale să eșueze lamentabil”.

„Deși asaltul Popescu – Alexandrescu a fost la intensitate maximă, au fost mulți analiști și jurnaliști care nu sunt mituiți de banii PSD. Deși aceștia nu sunt deloc susținători ai lui Ponta, au simțit că ceva este «necurat» și și-au exprimat circumspecția. Cei însă a căror judecată a fost întunecată de banii lui Popescu sau de ura împotriva lui Ponta au «muşcat»! Am rezistat asaltului; am contraatacat; i-am devoalat și i-am lovit direct! Așa că operațiunea «Colectiv 2»”, condusă de Popescu – Alexandrescu, e pe cale să eșueze lamentabil!”, a mai scris Victor Ponta.

Episodul inundațiilor din 2014

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Ponta – candidat independent la alegerile prezidențiale, cu sloganul „România pe primul loc” – a spus că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. Mai exact, a povestit că a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

După controversa generată în spațiul public, Ponta a revenit cu precizări pe Facebook, unde susține că niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol și nicio gospodărie nu a fost grav afectată în urma inundațiilor din 2014 când în calitate de premier a decis să dea „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”.

„Am salvat și mii de vieți omenești din țara vecină și prietenă Serbia, așa cum trebuie să facă un bun vecin și un bun creștin! Criminalii care spun că trebuia să lăsăm să moară oamenii ca sa nu afectăm câteva hectare de câmp nu au nici inima nici minte!”, a transmis Victor Ponta.

Ce au spus foștii colaboratori

Fostul lider PSD Liviu Dragnea, care a deţinut funcţia de vicepremier când Victor Ponta era în fruntea Guvernului României, a susținut că actualul candidat independent din cursa pentru Cotroceni „denaturează adevărul în avantajul lui” și „suferă de mitomanie”.

Dragnea consideră că argumentele aduse de Ponta pentru a justifica cetăţenia sârbă au rolul de a ascunde motivul real, şi anume că era „planul de rezervă” în cazul în care era condamnat în justiţie.

Și fostul ministru al Apelor, Doina Pană, a declarat că situația despre care vorbește Victor Ponta nu a existat, susținând că România n-a fost nevoită să deschidă Porțile de Fier, așa cum a afirmat actualul candidat independent la președinție.

Hidroelectrica a transmis joi printr-un comunicat de presă că Exploatarea Porților de Fier în mai 2014 a respectat convențiile și legislația în vigoare.

Ciolacu i-a cerut lui Ponta retragerea din cursa prezidențială

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut joi fostului său colaborator să se retragă din cursa prezidențială, după ce Victor Ponta a susținut că, în 2014, din calitatea sa de prim-ministru al României, a fost de acord „să inunde sate românești pentru a salva orașe străine”.

La rândul său, candidatul independent la alegerile prezidențiale a declarat joi că Marcel Ciolacu ar trebui să se retragă „de urgență” din funcția de premier, altfel îl va da afară el, imediat ce va ajunge la Cotroceni.

În replică, liderul PSD a revenit vineri dimineață cu un nou mesaj, tot pe Facebook, fostul său consilier onorific, Victor Ponta, „înjură și vrea să dea jos” guvernul din care a făcut parte, la fel cum a procedat în trecut și cu alte executive PSD, după ce formațiunea politică l-a primit înapoi și i-a dat șansa să candideze și să ajungă deputat.