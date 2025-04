Victor Ponta, poză cu Donald Trump Jr, de data aceasta la București / Ce a declarat fiul președintelui american la evenimentul din România

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, anunță că s-a întâlnit luni seară cu Donald Trump Junior la București, în cadrul turneului său de afaceri numit „Trump Business Vision 2025”. Duminică, evenimentul a avut loc la Sofia, iar Ponta a anunțat că a fost și el prezent, publicând o fotografie alături de fiul cel mare al președintelui Donald Trump.

Evenimentul de luni de la București nu a fost televizat. El a avut loc la un hotel de cinci stele, deținut de omul de afaceri George Copos, potrivit Știrile Pro TV.

„Dezbatere cu Donald Trump JR despre criza economică și Parteneriatul cu companiile americane!”, a scris marți dimineață Victor Ponta, pe Facebook, în postarea marcată ca material publicitar politic. Fostul premier a postat și o fotografie alături de Trump Jr.

Victor Ponta, poză cu Donald Trump Jr. Foto: Facebook / Victor Ponta

Evenimentul de luni seară de la București din cadrul turneului est-european al lui Trump Junior a avut loc în aceeași seară când, la Cotroceni, s-a desfășurat prima dezbatere electorală pentru prezidențiale, organizată de Digi24. Victor Ponta a anunțat cu câteva ore înainte că nu va mai participa la dezbaterea electorală organizată de Digi24.

România a fost a treia oprire a lui Trump Junior în cadrul turneului său, al cărui obiectiv declarat este extinderea intereselor de afaceri ale familiei Trump și consolidarea relațiilor cu aliații politici conservatori din regiune de afaceri. Trump Jr și-a început turneul vineri, la Budapesta, iar duminică a mers la Sofia. Victor Ponta a anunțat că a fost și el la Sofia, s-a fotografiat alături de Trump Junior și a scris pe Facebook că a discutat cu acesta despre situația economică din regiune.

Ce a declarat Trump Jr. la București

Luni seară, site-ul de știri al televiziunii România TV a publicat un interviu exclusiv, fără înregistrare video, acordat de Trump Jr., care a lăudat programatorii români, dar și mediul de afaceri.

„România are programatori incredibili pe partea de software, sunt multe oportunități. Sunt oameni care vor să muncească din greu, au cunoștințe, nu vor să ia vacanțe de 3 luni ca în vestul Europei. Așadar, cred că este o mare oportunitate în Europa de Est”, a spus Donald Trump Jr., pentru România TV.

„În ceea ce privește Europa de Vest, americanii pe care îi cunosc nici nu se gândesc să investească acolo. Prea multe reglementări, nimeni nu vrea să muncească, nu aduc nicio valoare banilor investiți. Cred că aveți un potențial foarte mare de renaștere a afacerilor în Europa de Est, care tradițional era privită de sus de către Vest. Știu asta foarte bine pentru că am crescut în Cehoslovacia și am văzut asta când am mers în celelalte părți ale Europei. Acum este foarte diferit și cred că există multe oportunități aici”, a mai spus Trump Jr., citat de postul de televiziune, care nu a publicat și înregistrarea video a discursului.

Fiul președintelui american a mai spus că „eu și tatăl meu creăm o mare oportunitate pentru afaceri și locuri de muncă în România și în Europa de Est”, fără să dea însă detalii despre proiectele vizate.