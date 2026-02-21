Cine este bărbatul care l-a învins pe cel mai puternic om din lume. Un mic importator de vinuri este artizanul procesului care a răsturnat taxele vamale impuse de Trump

În spatele deciziei istorice luate vineri de Curtea Supremă din SUA, potrivit căreia multe dintre taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, se află un mic importator de vinuri din New York, relatează CNN și NPR.

Presa americană scrie că decizia este cea mai importantă înfrângere suferită de administrația Trump la Curtea Supremă, care anul trecut s-a aliat în repetate rânduri cu liderul de la Casa Albă într-o serie de hotărâri de urgență privind imigrația, concedierea liderilor agențiilor independente și reduceri drastice ale cheltuielilor guvernamentale.

Trump impusese taxele vamale în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, dar Curtea Supremă a decis că mișcarea nu respectă Constituția SUA, precizând că doar Congresul are puterea de a impune taxe.

Trump: „O rușine”

Trump a primit vestea într-o notă în timp ce se întâlnea cu guvernatorii la Casa Albă, vineri dimineață. După ce a citit nota, a spus cu voce tare „este o rușine” și apoi a părăsit încăperea la scurt timp după aceea, potrivit unui guvernator prezent la întrevedere.

Într-o conferință de presă de vineri după-amiază, liderul american i-a criticat pe judecătorii, dintre care doi i-a numit, care au decis împotriva lui.

Hotărârea instanței supreme l-a înfuriat pe Trump și a anunțat foarte rapid că a semnat un nou tarif global de 10% imediat după ce judecătorii i-au blocat taxele vamale. Doar Canada și Mexicul vor fi scutite, potrivit unui acord semnat cu Casa Albă.

Un mic importator de vinuri a contestat taxele lui Trump

În timp ce marile companii nu s-au opus și au tăcut, planul lui Trump de a impune taxe vamale ridicate asupra mărfurilor provenite din țări din întreaga lume, inclusiv Franța, l-a afectat și pe importatorul de vinuri VOS Selections, cu sediul în New York.

Compania lui Victor Schwartz, cu o vechime de 40 de ani, este una dintre mai multe firme mici care au contestat administrația Trump în instanță, argumentând că Trump nu avea competența de a impune aceste taxe drastice iar bărbatul a devenit, odată cu victoria de la Curtea Supremă, figura emblematică care l-a învins pe cel mai puternic om din lume și a reușit să elimine taxele vamale, ajunse la niveluri nemaiîntâlnite din 1930.

„Una era să mă alătur cazului, dar să fiu reclamantul principal m-a făcut să ezit”, a declarat Schwartz, pentru CNN, după aflarea deciziei luate de Curtea Supremă, provocând un eșec important pentru una dintre politicile economice emblematice ale lui Trump.

El a acceptat acest rol după ce un membru al familiei l-a pus în legătură cu Liberty Justice Center, o firmă de avocatură non-profit de interes public, cu orientare libertariană.

Ce spune Victor Schwartz despre decizia Curții Supreme

După discuții purtate cu zeci de alte întreprinderi mici, grupul l-a ales pe Schwartz ca reclamant principal.

„Te face să te simți mândru că ești american și să știi că sistemul nostru funcționează astfel”, a declarat Schwartz pentru ABC News, citat de Newsweek. „Faptul că această mică afacere din New York poate contesta ceva pentru că este pur și simplu greșit… că putem merge la cea mai mare și cea mai înaltă instanță din țară și, pentru că am avut dreptate, putem câștiga”, a declarat bărbatul.

La fel ca alte afaceri dependente de produse din afara țării, compania lui Schwartz, care importă vinuri și alte băuturi alcoolice de la mici producători din întreaga lume către restaurante și magazine din SUA, a fost afectată direct de taxele impuse de Trump.

Cea mai mare problemă era că firma era obligată să plătească taxe mari înainte de a vinde produsele.

„Un aspect foarte important de care trebuie să ții cont atunci când conduci o afacere, cu siguranță una mică, este impactul asupra fluxului de numerar”, a declarat el pentru Fox News.

„Când trebuie să plătești aceste tarife în avans, înainte de a vinde o singură sticlă de vin, impactul este major… fluxul de numerar este esențial pentru o companie”, a declarat Schwartz.

Schwartz și alți oameni de afaceri au susținut că tarifele au creat costuri imprevizibile care au amenințat supraviețuirea firmelor mai mici cu flux de numerar limitat.

Decizia Curții Supreme ca o medalie olimpică

În hotărârea luată vineri, Curtea Supremă a concluzionat că Trump și-a depășit autoritatea, anulând o mare parte din tarife, dar menținând taxele impuse în temeiul altor legi.

„Autorii Constituției nu au conferit nici o parte din puterea de impozitare executivului”, a scris președintele Curții Supreme, John Roberts, în numele majorității.

Neal Katyal, avocatul reclamanților, a declarat pentru MSNOW: „Am putut să mă prezint în fața instanței – fiul unor imigranți – și să spun, în numele micilor întreprinderi americane: «Hei, acest președinte acționează ilegal». Am putut să-mi prezint cazul, să le pun întrebări foarte dificile, iar la final au deliberat și am câștigat”.

Schwartz a comparat victoria obținută la ce mai înaltă instanță din SUA cu o medalie importantă.

„Dacă aș putea folosi o metaforă, gândinu-mă la Jocurile Olimpice pe care le urmărim cu toții acum, mi-aș imagina că este ca și cum am câștigat o medalie de aur”, a declarat Schwartz pentru ABC News.

Ce se întâmplă cu taxele vamale deja colectate

După decizia de la Curtea Supremă, un lucru important rămâne neclar: nu se știe cum vor fi returnați banii care au fost colectați deja din taxele vamale impuse de Trump.

Problema rambursărilor a ocupat un loc important în acest caz, oficialii administrației Trump afirmând că eventualele rambursări ar putea avea consecințe devastatoare pentru economia SUA.

Potrivit autorităților americane, până la jumătatea lunii decembrie 2025, guvernul federal a strâns în visterie 134 de miliarde de dolari de la peste 300.000 de importatori din taxele contestate în instanță. Problema va fi tranșată, cel mai probabil, de instanțele inferioare.