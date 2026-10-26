Victoria studenților din Serbia contra lui Vučić e un mic miracol, dar peste ei și peste noi, în România, tocmai vine ceva. Și nu e Rusia

„Vom avea toți pensii speciale. Nu știu dacă precum Pahonțu, dar sigur pensii sociale”, susține una dintre vocile autorizate ale online-ului din România. De ce? Pentru că frământările sociale sunt inevitabile.

O listă de participanți la alegeri, înființată pe 9 septembrie și anunțată pe Telegram, a câștigat în 25 octombrie alegerile din Serbia, în mod detașat. Învinsul, fostul președinte Aleksandar Vučić, a recunoscut fair înfrângerea și a continuat să-i acuze pe studenți că sunt „o forță comandată din străinătate ca să răpească suveranitatea Serbiei”. E un plagiat involuntar după discursul lui Nicolae Ceaușescu din decembrie 1989.

Victoria din Serbia poate fi interpretată drept o mișcare a pendulului care începe să se încline spre forțele liberale din Europa. E însă prea puțin și prea târziu. Peste democrații și autocrații deopotrivă vine o maree uriașă, cu forța unui Big Bang.

Ce înseamnă „al doilea Big Bang”

Analogia potrivit căreia ne așteaptă „al doilea Big Bang” a fost folosită acum câteva zile de editorialistul Thomas L. Friedman, într-o dezbatere video la The New York Times. Friedman relatează de zeci de ani despre tehnologie, politică internațională și afirmă de ceva vreme că Inteligența Artificială va lovi piața muncii și va lăsa milioane de oameni fără job. Când se va întâmpla? Peste 5-10 ani? Nu. Chiar acum.

„Am venit să vă spun că, pe 7 octombrie 2027, lucrurile vor fi altfel. Și pe 7 octombrie 2028? Doamne, nici nu-mi pot imagina cum va fi”, a spus Friedman.

„Suntem pe punctul de a trăi cea mai mare schimbare de fază din istoria omenirii, iar noi nu suntem pregătiți. Și asta este partea pe care oamenii nu o văd. Inteligența artificială este, literalmente, peste tot. Inteligența artificială nu seamănă cu nicio altă tehnologie. Este ca un abur. Pătrunde în toate lucrurile”, argumentează el.

„Avem puterea de a despărți Marea Roșie, dar fără Cele Zece Porunci”

„Am creat un creier artificial mai performant decât cel cu care ne-a înzestrat Creatorul. Am separat inteligența de biologia umană. Acesta este un act divin”, spune Friedman.

Numai că ne lipsesc niște lucruri, observă tot mai mulți oameni. Organizarea, de pildă. Structurile publice sau private. Grija pentru ceea ce se va întâmpla.

„Acum avem puterea de a despărți Marea Roșie, dar fără Cele Zece Porunci, fără regulile, normele și instituțiile care să ne ghideze puterile noastre, care au ajuns acum la nivelul celor divine”, afirmă Friedman.

Avem puterea lui Dumnezeu și fișa de post a unui impegat din gara Lehliu.

Putem alege să observăm ce se întâmplă în jurul nostru

Ce legătură are asta cu Serbia sau cu România? Are. Schimbarea de o asemenea magnitudine afectează în primul rând țările cu un nivel mai scăzut de trai și unde instituțiile par mereu vulnerabile, ca un homar când își schimbă carcasa de-a lungul evoluției. Exoscheletul lui rigid nu crește odată cu corpul și homarul rămâne fără pavăză, cu o carcasă moale, o vreme. Iar schimbarea care a sosit deja ne prinde, în România, într-un moment prost.

Salariile reale au scăzut mult, prin inflație. Și la noi și în toate țările. Putem privi la cazurile pe care le cunoaște, în jurul nostru. Nu doar că sunt și vor fi concedieri, dar chiar și firmele sau antreprenorii cu ceva mai multă responsabilitate socială nu au cum să mai mărească veniturile angajaților. În realitate, au nevoie de tot mai puțini oameni, iar AI e abia la început.

Ceea ce vine peste noi nu e Inteligența Artificială. Vine o gândire greșită a tehnofeudalilor față de Inteligența Artificială, gândire vârâtă pe gât lumii, în absența unei reacții. Dar reacția a început.

O posibilă legătură între protestele din Franța, Italia și România

Reacția sunt mulțimile care protestează în Franța, Italia, Spania și Belgrad. Imaginile de la Belgrad de acum câteva zile sunt, pur și simplu, istorice. Dar cum va fi când vor ieși în stradă nu contra lui Vučić, ci contra unei dezamăgiri previzibile, în viitor?

O reacție e și cea a votanților lui Lula, din Brazilia. O reacție e și cea a cetățenilor care vor să dărâme toate regulile în România, până la cenușă, cum a mărturisit recent că a simțit, din interiorul furtunii, o avocată plecată din AUR.

Chiar dacă ne vom pierde locurile de muncă, Elon Musk ne asigură că nu va fi nicio problemă. Se introduce venitul minim garantat de la stat. Dar cum va arăta o astfel de lume? Pentru că munca înseamnă și altceva decât bani, înseamnă integrare, încredere și socializare.

Poate că dacă Musk ar fi trăit în lumea pe care o propune și ar fi fost posesorul acestei rente viagere, de la 18 ani, ar fi continuat să scormonească până ar fi inventat Tesla. Dar poate că nu. Modelul „banilor de la stat” există.

O țară în care toată lumea e bogată

Regatul Brunei este un mic stat asiatic extrem de bogat. Are rezerve uriașe de petrol. Practic, fiecare cetățean primește de decenii finanțări directe sau mascate de la stat. Mii de dolari pe lună, pentru fiecare.

Renta primită de cei din Brunei e legendară. În Borneo, insulă pe care Brunei o împarte cu Indonezia și Malaezia, se spune că „de două generații, cei din Brunei nu mai fac altceva decât să meargă la mall și să călătorească”. Dacă te uiți la Brunei ca țară, descoperi cum inovația, inițiativa și cultura organizațională stagnează sub cele din țările mult mai sărace din jur.

Într-un sondaj citat de un studiu din 2020, 67% dintre tinerii din Brunei preferau un post guvernamental, iar foarte puțini voiau să devină antreprenori.

„Mentalitatea de rentier” induce o cultură a obedienței, a nepăsării și acceptarea unei conduceri paternaliste.

„Va deveni mai eficient ca oamenii să fie plătiți să stea acasă, să picteze și să consume”

L-am întrebat de Dragoș Stanca, antreprenor online, ce crede despre efectul AI în zona locurilor de muncă. Îi folosesc lui Stanca expertiza și frământările ca pe cele ale unui mentor, când mă documentez în zona tehnologică, pe care o stăpânește mult mai bine ca mine.

„Pe scurt da eu cred că după o perioada de derută vom avea pensii speciale ca Pahonțu, cu toții”, mi-a spus Stanca.

„Ce fac aceste sisteme e că eficientizează la maxim și elimină *** (nu reproduc exact cuvântul – el e plastic în exprimări, precum un fost jurnalist) din capul oamenilor care încetinesc procesele și va deveni mai eficient să fie plătiți sa stea acasă, să picteze și să consume”, crede Stanca.

Specialistul are și o veste bună. „Venitul garantat o sa fie probabil temporar”, crede Dragoș Stanca, pentru că „va fi nevoie de multe joburi noi”.

Dreapta și stânga: urmează alegerile din Israel și din SUA

Despre o perioadă grea, de tranziție, a vorbit și Bill Gates recent. Gates a remarcat că „urmează 20 de ani turbulenți”, înainte ca să fie cu adevărat mai bine.

Dragoș Stanca e un critic al stângii. „E amuzant maxim paradoxul stângii care se opune AI pentru că se pierd joburi când construct social „jobul = înțelesul vieții” e, în concepția stângii, o propagandă capitalistă”, spune antreprenorul online.

„Adică socialiștii se opun răzgândirii capitalismului, care acum a ajuns la concluzia logică că a corela oamenii în funcție de arbitrajul pieței muncii nu reprezintă cea mai bună soluție”, a mai zis Dragoș Stanca.

The Guardian a publicat un articol în care a spus că în 10 zile un set de alegeri poate testa spiritul lumii. E vorba de alegerile din Serbia, Brazilia, Israel și SUA. Poate că spiritul, da, va fi oglindit.

Dar testul vine după, în funcție de cum vor reacționa liderii, dar și statele, funcționarii, dar și mediul privat, oficialii, dar și cetățenii, la ceea ce urmează.

Pentru că într-un climat de turbulențe continue, câștigă cei care promit lucruri imposibile. Și asta se întâmplă nu în zece zile, dar nici în zece ani. Mult mai repede. E aici.