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Opinii /

Victoria studenților din Serbia contra lui Vučić e un mic miracol, dar peste ei și peste noi, în România, tocmai vine ceva. Și nu e Rusia

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„Vom avea toți pensii speciale. Nu știu dacă precum Pahonțu, dar sigur pensii sociale”, susține una dintre vocile autorizate ale online-ului din România. De ce? Pentru că frământările sociale sunt inevitabile. 