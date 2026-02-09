Victorie zdrobitoare a socialistului Antonio Jose Seguro la prezidențialele din Portugalia, în fața candidatului extremei-drepte

Seguro, scrie Reuters, a primit sprijinul unor politicieni conservatori importanți după primul tur, pe fondul îngrijorărilor declarate privind politicile populiste și autoritare ale rivalului său Andre Ventura, liderul partidului Chega.

Candidatul socialist Antonio Jose Seguro a obținut o victorie zdrobitoare în turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia de duminică, învingându-l pe rivalul său de extremă dreapta, Andre Ventura.

Cu 95% din voturi numărate, Seguro a obținut 66%. Ventura fiind creditat cu 34%, dar totuși cu un rezultat mult mai bun decât cele 22,8% obținute de partidul său anti-imigrație Chega la alegerile parlamentare de anul trecut.

Buletinele de vot din marile orașe, precum Lisabona și Porto, sunt numărate spre final.

Anul trecut, Chega a devenit a doua forță parlamentară, depășindu-i pe socialiști și situându-se în spatele alianței de centru-dreapta aflate la guvernare, care a obținut 31,2%.

Seguro, care a primit sprijinul unor politicieni conservatori importanți după primul tur, pe fondul îngrijorărilor declarate privind politicile populiste și autoritare ale lui Ventura, devine astfel primul șef de stat socialist din ultimii 20 de ani, succedându-i lui Marcelo Rebelo de Sousa, un conservator, după două mandate.

„Răspunsul pe care l-a dat astăzi poporul portughez, angajamentul său față de libertate, democrație și viitorul țării noastre, mă emoționează în mod natural și mă face mândru de națiunea noastră”, a declarat Seguro.

Furtunile din ultimele zile nu i-au descurajat pe alegători, prezența la vot fiind aproximativ la același nivel ca în primul tur din 18 ianuarie, chiar dacă mai multe municipalități mici au fost nevoite să amâne votul cu o săptămână din cauza inundațiilor.

Influența lui Ventura

În ciuda înfrângerii de duminică, Ventura, un fost comentator sportiv carismatic, se poate lăuda acum cu un sprijin crescut, care reflectă influența tot mai mare a extremei drepte în Portugalia și în mare parte din Europa.

„Întregul sistem politic, atât de dreapta, cât și de stânga, s-a unit împotriva mea”, a declarat Ventura reporterilor la ieșirea de la o slujbă catolică în centrul Lisabonei.

„Chiar și așa, cred că astăzi s-a definit și s-a asigurat conducerea dreptei. Mă aștept să conduc acest spațiu politic de astăzi înainte”, a spus el.

Președinția Portugaliei are un rol în mare parte ceremonial, dar deține unele puteri cheie, inclusiv capacitatea de a dizolva parlamentul și de a bloca legislația în anumite circumstanțe.

Unii analiști sugerează acum că sprijinul conservatorilor pentru Seguro, împreună cu rata ridicată de respingere a lui Ventura, ar putea indica faptul că, chiar dacă Chega ar ieși învingător în următoarele alegeri generale, o potențială alianță centristă i-ar împiedica guvernarea.

O invitație la moderație

Seguro s-a prezentat ca fiind candidatul unei stângi „moderne și moderate”, care poate media în mod activ pentru a evita crize politice și a apăra valorile democratice.

Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă va fi ales, nu va promulga legislația privind reforma muncii propusă de guvernul minoritar, cu excepția cazului în care sindicatele, care consideră că aceasta favorizează angajatorii în detrimentul drepturilor lucrătorilor, vor fi de acord cu aceasta în prealabil.

Guvernul susține că revizuirea codului muncii este esențială pentru stimularea productivității și a creșterii economice.