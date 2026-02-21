VIDEO A fost montată ultima parte a turnului central al celei mai înalte biserici din lume

Ultima parte a turnului central al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona a fost instalată, aducând biserica la înălţimea sa maximă finală, la 144 de ani de la începerea lucrărilor, scrie The Guardian.

După câteva zile în care vântul a fost prea puternic pentru a se putea lucra, partea superioară a crucii din oţel şi sticlă, cu patru faţete şi înaltă de 17 metri, a fost ridicată cu macara şi fixată vineri, finalizând turnul dedicat lui Isus Hristos.

Cu o înălţime de 172,5 metri, Sagrada Familia, căreia arhitectul catalan Antoni Gaudí i-a dedicat ultima parte a vieţii sale, este cea mai înaltă clădire din Barcelona şi cea mai înaltă biserică din lume.

În timp ce steagurile Cataloniei şi Vaticanului au fost arborate, Jordi Faulí, arhitectul-şef al proiectului, a declarat, conform News.ro: „A fost o zi plină de bucurie, minunată pentru toţi cei care au făcut acest lucru posibil.”

O ceremonie care marchează finalizarea turnului – cel mai înalt dintre cele 18 concepute de Gaudí – urmează să aibă loc la 10 iunie, la centenarul morţii lui Gaudí, la 16 ani după ce biserica a fost consacrată de Papa Benedict al XVI-lea.

Sagrada Familia este principala atracţie turistică a oraşului, cu aproximativ 5 milioane de vizitatori pe an şi venituri anuale de circa 150 de milioane de euro.

Prima piatră a Sagrada Familia a fost pusă în 1882, iar Gaudí nu s-a aşteptat niciodată ca aceasta să fie finalizată în timpul vieţii sale. La moartea sa, doar unul dintre turnuri era terminat. Lucrările au fost accelerate în ultimele decenii, deoarece bazilica a devenit o atracţie turistică internaţională majoră, oamenii din întreaga lume fiind fascinaţi de stilul unic al lui Gaudí.