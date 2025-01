VIDEO Activiști de mediu au vandalizat mormântul lui Charles Darwin din Westminster Abbey: „S-ar răsuci în mormânt”

Activiștii pentru combaterea schimbărilor climatice din grupul „Just Stop Oil” au vandalizat luni mormântul naturalistului britanic Charles Darwin din Abația Westminster aflată în Londra, anunță Reuters.

Două activiste ale „Just Stop Oil” au intrat luni în Abația Westminster – locul nunților regale, încoronărilor, înmormântărilor pentru monarhii britanici și o atracție turistică majoră din Marea Britanie – și au tuburi cu vopsea pentru a scrie pe mormântul lui Darwin.

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL PAINT CHARLES DARWIN'S GRAVE



🔥 This action follows the news on Friday that the world has smashed through the "safe" 1.5 degrees of warming limit agreed by world leaders.



☠️ 1.5 is dead. What will you do next? https://t.co/2pIZ8Kl0DF pic.twitter.com/MaHEfCqHIE