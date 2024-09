VIDEO Picturile lui Van Gogh, din nou „victimele” activiștilor de mediu la scurt timp după ce două membre „Just Stop Oil” au fost condamnate la închisoare pentru că au aruncat supă de roșii pe tabloul „Floarea-Soarelui”

Trei activiști „Just Stop Oil” au aruncat vineri cu supă pe două picturi ale seriei „Floarea Sorelului”, semnate de Vincent Van Gogh și expuse la Galeria Națională din Londra, la doar câteva ore după ce alți doi membri ai grupului au fost condamnați la închisoare pentru că au făcut același lucru în 2022, relatează Reuters.

Activiștii au aruncat cu supă de roșii în tablourile „Floarea-soarelui” deținute de Galeria Londrei – tabloul vizat în urmă cu doi ani – precum și un altul care este împrumutat de la Philadelphia Museum of Art pentru o expoziție temporară.

Unfuckingbelievable. Just Stop Oil have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings AGAIN, just hours after the previous dipshits have been jailed for the same thing.



These arrogant narcissists can join their criminal mates in prison. Absolute wankers.pic.twitter.com/oS2OQ3xJgg