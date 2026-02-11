VIDEO Actrița folosită de guvernul Albaniei pentru „ministrul” AI acuză „o exploatare de identitate”. Acțiune în justiție

Actrița al cărei chip a fost folosit de guvernul albanez pentru un chatbot de inteligență artificială (AI) prezentat ca „ministru” al achizițiilor publice a declarat miercuri pentru AFP că a inițiat o acțiune în justiție pentru a opri utilizarea imaginii sale.

În septembrie, premierul Edi Rama a anunțat că un sistem AI, supranumit „Diella”, va fi noul „ministru” al achizițiilor publice și va elimina corupția din sector. Inițiativa a fost criticată de opoziție și de unii experți, care au pus la îndoială responsabilitatea și transparența sistemului.

Cunoscuta actriță albaneză Anila Bisha, ale cărei chip și voce au fost folosite pentru a crea avatarul chatbotului, a spus că nu a încuviințat utilizarea imaginii sale în acest mod.

„O exploatare a identității mele”

Bisha a anunțat că a depus o cerere la o instanță administrativă la începutul acestei săptămâni, solicitând să fie suspendată folosirea imaginii sale.

„Este o exploatare a identității mele și a datelor mele personale”, a declarat actrița în vârstă de 57 de ani pentru AFP.

Artista susține că semnase un contract care autoriza utilizarea imaginii sale până la sfârșitul anului 2025 pentru reprezentarea unui asistent virtual pe un portal de servicii guvernamentale online.

Totuși, după anunțul guvernului cu privire la „ministrul” Diella, a apărut un videoclip în care o versiune generată pe computer a actriței s-a adresat parlamentului.

În imaginile făcute cu AI, „ministrul” apărea ca o femeie îmbrăcată într-un costum tradițional albanez și spunea că „nu este aici pentru a înlocui oameni”.

În plus, Anila Bisha spune că a descoperit că și Agenția Națională pentru Societatea Informațională, care a dezvoltat instrumentul AI, a depus un brevet pentru imaginea și vocea ei fără să o informeze – o situație despre care susține că i-a afectat capacitatea de a munci.

Deși a contactat autoritățile în speranța că va fi negociată o soluție, nu a primit niciun răspuns și a decis să acționeze în justiție.

Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, este responsabilă pentru toate deciziile referitoare la licitațiile pentru achiziții publice. Premierul Rama a promis că acest demers va elimina corupția în sector.