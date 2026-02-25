VIDEO „Aici am greșit”. Care este vulnerabilitatea indicată de șefa DIICOT, Alina Albu, candidată pentru un nou mandat la conducerea instituției

Procurorul Alina Albu, actuala șefă a DIICOT, a spus miercuri, la interviul pentru un nou mandat la conducerea instituției, că principiul urmăririi banilor și a lipsirii infractorilor de resursa financiară „trebuie să devină un reflex condiționat al fiecărui procuror”: „Dacă nu vom face acest lucru, combatem în van”. Ea a explicat în fața comisiei de la Ministerul Justiției și de ce nu a organizat nicio conferință de presă în cei trei ani cât a condus DIICOT.

Alina Albu este singurul șef de parchet național care a candidat pentru o nou mandat. Șefii DNA și ai Parchetului General, Marius Voineag și Alex Florența, candidează pentru funcții de adjunct la alte parchete decât cele pe care le-au condus.

„Grupurile infracționale sunt precum caracatița. Dacă nu ai tăiat capul, nu vei face absolut nimic”

Programată să susțină interviul după colega sa din DIICOT, Ioana Albani, Alina Albu a vorbit în fața comisiei despre problemele cu care se confruntă procurorii antimafia din România: un volum uriaș de muncă, raportat la schemele de personal și evoluția infracționalității.

„Principiul urmăririi banilor și a lipsirii infractorilor de resursa financiară trebuie să devină un reflex condiționat al fiecărui procuror. Dacă nu vom face acest lucru, combatem în van. Grupurile infracționale sunt precum caracatița. Ai tăiat două tentacule, dacă nu ai tăiat capul, nu vei face absolut nimic. Capul caracatiței în acest domeniu este banul. (…) Reflexul acesta s-a instaurat la procurori dar el trebuie dezvoltat”, a declarat Alina Albu în fața comisiei.

„E puțin probabil să reușească DIICOT să combată și să distrugă piața de droguri dacă cererea continuă”

Șefa DIICOT a vorbit și despre practica neunitară la nivelul parchetului în instrumentarea dosarelor de trafic de droguri. Ea a explicat de ce în anumite dosare procurorii decid trimiterea în judecată, deși este vorba de cantități mici de droguri, în timp ce alți procurori de la alte structuri decid renunțarea la urmărire penală.

Alina Albu a explicat că în comunitățile mici, precum cele rurale, o cantitate mică de droguri descoperită la un inculpat poate însemna un grad de pericol social care să impună trimiterea în judecată. În timp ce în centre universitare, în orașe mari unde se desfășoară festivaluri, o anchetă privind o cantitate mică de droguri descoperită asupra unei persoane poate fi închisă printr-o renunțare la urmărire penală.

În opinia șefei DIICOT, problema drogurilor nu este doar una penală, punitivă, ci una care ține de educație.

„Se ajunge la represiune atunci când prevenția a eșuat, atunci când educația de la cel mai mic nivel nu este suficientă, atunci când grupurile țintă ale traficanților nu primesc ajutor, pentru că e puțin probabil să reușească DIICOT să combată și să distrugă piața de droguri dacă cererea continuă”, a declarat Alina Albu.

Șefa DIICOT a explicat și de ce este dificilă destructurarea clanurilor de interlopi.

„Avem grupuri interlope care se bucură de o anumită faimă locală, de o anumită cunoaștere locală, în care oamenii ajung să resimtă teamă în a sesiza, în a colabora cu organele de poliție, cu DIICOT-ul pentru a pune capăt existenței unui asemenea grup. Ce am putea noi să facem? Să fim proactivi în ideea de investigare a crimei organizate și să fim și un pic inteligenți. Trebuie să fim riguroși cu ceea ce prevede legea și cu ce prevede standardul de probațiune”, a adăugat șefa DIICOT.

De ce spune șefa DIICOT că nu a organizat nicio conferință de presă în 3 ani de mandat

Alina Albu a spus în timpul interviului că vulnerabilitatea mandatului său a reprezentat-o comunicarea publică. Și asta, pentru că nu a identificat un procuror care să fie de acord să ocupe funcția de șef al biroului de presă, a afirmat ea.

Întrebată de un membru al comisiei de ce nu a organizat o conferință de presă de-a lungul celor trei ani de mandat, în condițiile în care Legea 544/2001 obligă instituțiile publice la organizarea unor conferințe de presă, Alina Albu a răspuns: „Aici am greșit. Primul lucru pe care am să-l fac, dacă voi mai primi un mandat la conducerea DIICOT acesta va fi: să îmbunătățesc comunicarea publică”.

