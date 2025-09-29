VIDEO. Alb pe șosea. Drumul din România pe care intervin deja astăzi mașinile de deszăpezire. Avertisment pentru șoferi

Ninsoarea timpurie din aceste ore a făcut ca totul să fie alb pe Transalpina, potrivit imaginilor preluate de pagina de Facebook Meteoplus.

Drumarii de la Directoratul Regional Drumuri și Poduri Craiova au intervenit cu utilaje pe Transalpina DN 67C, acolo unde a nins în ultimele ore. Un strat destul de consistent de zăpadă se depusese pe șosea.

„Șoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) și DN 7A, trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiții meteorologice. Reamintim că programul de acces pe drumul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este 09:00 – 21:00. În funcție de evoluția vremii circulația rutieră pe Transalpina se poate restricționa în totalitate pentru anumite perioade de timp”, se arată într-un mesaj al drumarilor preluat de Meteoplus.

