VIDEO „Am avut masteranzi militari americani la București. Erau excepționali, n-am avut studenți atât de buni! Ce văd la negociatorul lui Trump pentru Rusia este ceva halucinant”

„Administrația americană pune presiune pe Ucraina și practic îngenunchează Ucraina și face concesii nenumărate Rusiei”, spune istoricul Arman Goșu, într-un amplu interviu acordat Contributors.ro, în care vorbește despre războiul din Ucraina și critică, în același timp, modul în care administrația Trump se implică în negocierile pentru pace.

„Cred că Putin în fiecare zi are o sărbătoare.Citește știri din Statele Unite și cred că acolo, la ședințe se tăvălesc de râs. Niciodată n-a avut Rusia un aliat mai bun în lupta împotriva Americii ca președintele Trump”

„Europa văzându-se exclusă de la viitoarele negocieri între Putin și Trump s-a pus pe treabă, dar n-a ajuns foarte departe”

„Statele Unite și administrația Trump au devenit un pericol pentru destabilizarea ordinii mondiale. La fel de mare ca Putin”

Istoricul Armand Goșu spune că face eforturi să găsească o logică a felului în care sunt purtate negocierile cu Rusia și Ucraina de către americani, pe tema păcii, și crede că „semnalele pe care le dă administrația americană sunt mai degrabă de îngenunchere a Ucrainei”.

Goșu vorbește și despre Keith Kellogg, trimisul special al președintelui Donald Trump în Rusia, și spune „cred că omul acesta n-a fost la școală”.

„Eu aveam o părere foarte bună spre militarii americani. Am avut aici, la București, la masterat, militari americani și nu unu, ci mai mulți, care după aceea au făcut alte academii militare. Erau excepționali, n-am avut studenți atât de buni! Erau oameni de aproape 40 de ani care știau carte! Ce văd la Kellogg este ceva halucinant”, spune acesta.

Istoricul îi reproșează că a comparat situația Germaniei de după război cu cea a Ucrainei. „Germania era o țară învinsă, o țară care a declanșat războiul, care din punct de vedere moral trebuia pedepsită. Iar el o compară cu Ucraina, care nici măcar învinsă nu-i. Adică ce n-au reușit rușii, încearcă acum să facă Trump, adică să îngenuncheze Ucraina”.

Interviul video cu Armand Goșu:

„Trump și actuala administrație americană nu au forța necesară pentru a impune capitularea Ucrainei”

– Dumneavoastră vedeți vreo logică în felul cum sunt purtate negocierile de către americani?

– Aș vrea, am făcut eforturi să găsesc o logică, o linie roșie a acestor negocieri, însă e foarte dificil, pentru că semnalele pe care le dă administrația americană sunt mai degrabă de îngenunchere a Ucrainei.

Încerc să văd această relație ca pe un fel de triunghi, în care latura cea mai puternică este Rusia, iar mai puțin puternică, dar foarte versatilă, este America. Și cea mai slabă la momentul acesta e Ucraina. Și atunci, latura cea mai puternică încearcă să imprime o mișcare laturii mediane a lui Trump tocmai ca să-l pună în dificultate pe Zelenski. Sigur, asta e îngrijorător.

Kellogg am văzut că s-a plâns că revista Time nu-l citează corect când vorbește de zone de ocupație ca în Germania. Cred că omul acesta n-a fost la școală – sau o fi fost, că e general american – a lipsit de la Academia Militară. Eu aveam o părere foarte bună spre militarii americani. Am avut aici, la București, la masterat, militari americani și nu unu, ci mai mulți, care după aceea au făcut alte academii militare. Erau excepționali, n-am avut studenți atât de buni! Erau oameni de aproape 40 de ani care știau carte! Ce văd la Kellogg este ceva halucinant. Cum poate el să compare situația Germaniei de după război cu Ucraina? Germania era o țară învinsă, o țară care a declanșat războiul, care din punct de vedere moral trebuia pedepsită.

Iar el o compară cu Ucraina, care nici măcar învinsă nu-i. Adică ce n-au reușit rușii, încearcă acum să facă Trump, adică să îngenuncheze Ucraina. Trump și actuala administrație americană cred că exagerează, ei nu au forța necesară pentru a impune capitularea Ucrainei, Ucraina neînvinsă de Rusia pe câmpul de luptă, nu văd de ce s-ar lăsa îngenunchiată de America.

– S-a spus că Trump negociază așa, fiindcă în realitate America n-are leverage, n-are pârghii de a determina schimbări ale politicii Rusei. Și atunci încearcă tipul acesta de negociere. Dar, care ar putea fi efectele?

– Sunt foarte grave, pentru că subminează pozițiile Ucrainei la o viitoare negociere. Sigur că ea trebuie să înceapă sau ea trebuia să înceapă mai de mult. Dar nu în condițiile în care administrația americană pune presiune pe Ucraina și practic îngenunchează Ucraina și face concesii nenumărate Rusiei.

În al doilea rând, administrația americană spuneați că nu are leverage, nu are mijloace de presiune. Dar nu are mijloace de presiune nici pe Ucraina. Ea nu are mijloace de presiune nici pe Occident. Pentru că sistemul sancțiunilor impune participarea și a Occidentului, a Uniunii Europene, altor țări ce nu sunt în Uniunea Europeană, de la Australia, la Japonia până la Canada. Toate aceste țări sunt implicate și au adoptat pachete de sancțiuni majore împotriva Rusiei.

Sigur că americanii la rândul lor au adoptat sancțiuni – nu cele mai complicate, nu cele ce afectează cel mai mult Rusia. În același timp, pachetul lor de sancțiuni nu poate să fie foarte tare. De ce? Pentru că nivelul interacțiunii comerciale între America și Rusia dinainte de adoptarea acestor pachete de sancțiuni nu era foarte mare. Nivelul schimburilor comerciale a scăzut. China ar putea să adopte niște sancțiuni care să dărâme Rusia. Dar nu America.

„Trump nu înțelege lucruri elementare din funcționarea economiei”

– Trump a spus că ar putea să pună taxe vamale țărilor care iau petrol din Rusia și că în felul acesta să-i oblige să să nu mai ia petrol rusesc.

– Care taxe vamale? Tocmai suntem în plin război comercial. Trump a anunțat niște tarife, după aceea, le-a amânat. Acum două zile a spus aceste tarife nu se referă la smartphone, la computere și la altele. Cine a ieșit până la urmă câștigătoare din acest război – care deocamdată e al declarațiilor – în legătură cu creșterea tarifelor. La unison presa internațională spune că Xi Jinping și China au ieșit învingătoare în această primă rundă. Or fi toți tâmpiți și doar Tucker Carlson sau băieții ăștia MAGA or fi cei mai buni analiști.

Trump nu înțelege lucruri elementare din funcționare economiei. El crede că impunând Chinei niște tarife, asta va obliga China să trimită cecuri cu miliarde la Washington. Cine va plăti aceste tarife? Americanii le vor plăti? Consumatorul american. Deci este un om care e un pericol pe nu doar pentru Statele Unite, ci pentru întreaga lume.



– Pe de altă parte, și rușii parcă îi duc cu vorba pe americani și că îi păcălesc.

– Cred că Putin în fiecare zi are o sărbătoare.Citește știri din Statele Unite și cred că acolo, la ședințe se tăvălesc de râs. Niciodată n-a avut Rusia un aliat mai bun în lupta împotriva Americii ca președintele Trump. E o iluzie să vă închipuiți că dintr-odată o să aibă Putin vreo revelație morală. Putin va folosi contextul, va folosi până la ultimele consecințe prezența lui Trump la Casa Albă pentru a șubrezi pozițiile americane și pentru a împinge America în irelevanță. Atât în economia mondială, în finanțele mondiale, cât și pe scena politică a lumii. E dramatic ce trăim acum.

– Cea mai comună justificare a americanilor pentru negocierile cu ruși este pericolul China și dorința de a dezlipi Rusia de China. Cam care ar fi șansele să se întâmple asta?

– Absolut zero! În primul rând, în momentul acesta Rusia e junior partener al Chinei. Rusia are mare nevoie de China, deci ca să se desprindă depinde de China, dacă va suspenda ajutorul pentru Rusia. Dacă va suspenda ajutorul, atunci poți să ai o situație în care Rusia basculează spre America. Ceea ce e puțin probabil în momentul acesta. De ce? Pentru că Rusia și China, ambele sunt puteri revizioniste. Iranul e de asemenea putere revizionistă, Coreea de Nord e putere revizionistă. Statele Unite acum au devenit putere revizionistă. Interesul principal al Chinei e supremația în Pacific și ocuparea Taiwanului.

Interesul Rusiei este în momentul acesta o nouă arhitectură mondială de securitate, Ucraina fiind prima etapă în direcția acestei noi arhitecturi mondial de securitate – preluarea întregii Ucraine sub controlul Rusiei și de-ucrainizarea Ucrainei. Deci cum vă închipuiți dumneavoastră că Rusia o să-și abandoneze principalul aliat de care o leagă atât de multe. Uitați-vă, Rusia n-a mers niciodată în direcția Chinei ca expansiune, nu are interese geostrategice acolo. China, de asemenea, nu are Siberia ca zonă de avans, ca direcție de expansiune. Uitați-vă la declarațiile pe care administrația comunistă de la Beijing le-a oferit în ultimele zile.

Gândiți-vă la faptul că pe 9 mai Xi Jinping o să fie principalul lider străin care va sta alături de Putin la tribuna mausoleului pentru parada din Piața Roșie. La fel, Putin va fi principalul lider străin care în toamnă se va duce în China, pentru parada din China, sărbătorind înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Deci, sunt prea multe lucruri care îi leagă. Trump prin comportamentul lui, prin zigzagurile pe care le face, nu-i un lider mondial pe care să poată pună baza.

