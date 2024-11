VIDEO Ana Birchall, întrebată cât costă un kilogram de carne de porc: „Nu știu, cam 150 de ron?”

Candidata independentă la alegerile prezidențiale Ana Birchall nu a știut să spună, miercuri seara, prezentă într-o emisiune la Antena 3, cât costă un kilogram de carne de porc și a încercat să ghicească răspunsul.

„Întrebarea asta preocupă la nivel național, îi interesează pe toți românii”, a spus jurnalista care i-a adresat întrebarea Anei Birchall.

„Franzela, dacă mă întrebați, cea mai ieftină este 2-3 ron. Pâine nu prea mănânc, să știți, dar am învățat să fac pâine în casă. E 2-3 ron, dar nu prea cumpăr eu. Nu prea mâncăm pâine în familie”, a spus candidata la prezidențiale.

Întrebată cât costă un kilogram de carne, Birchall s-a aflat în dificultate.

„Depinde de carne. Uite, nu cred cred că știu foarte… așa. Depinde ce fel de carne de porc, de unde, de ce calitate. Nu știu, depinde… Un kilogram? Nu știu, cam 150 de ron?”, a întrebat Ana Birchall, moment în care cei din sală au început să râdă.

„Să știți că de porc nu cumpăr, că îmi trimite de acasă de la mama”, a încercat ea să explice ulterior răspunsul dat.

Momentul video, de la minutul 35:42.

În medie, în România, un kilogram de carne de porc costă între 25 și 40 de lei.

Ce avere are Birchall

Declaraţia de avere ce poate fi consultată pe site-ul Biroului Electoral Central arată că Ana Birchall deţine patru terenuri în Suceava și Prahova, trei dintre ele fiind cumpărate, iar unul – moștenit. Ana Birchall mai are un apartament de 50 de metri pătraţi în Bucureşti. Alături de soţ, ea deţine un apartament de 304 metri pătraţi în Bucureşti, o casă de vacanţă în Suceava, o casă în oraşul New Haven din SUA şi un apartament de 180 de metri pătraţi în New York.

În plus, Ana Birchall are bijuterii în valoare de 65.000 de euro şi lingouri de aur în valoare de 324.220 de euro. Birchall are aproximativ 190.000 de euro împărțiți în 15 conturi curente deschise la diverse bănci din România, SUA și Hong Kong şi a investit aproximativ 450.000 de dolari în obligaţiuni de stat.