VIDEO Andrzej Bargiel a devenit prima persoană din lume care a coborât Muntele Everest pe schiuri fără ajutorul oxigenului

Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a urcat pe Muntele Everest și a coborât pe schiuri fără oxigen suplimentar, relatează revista People.

Schiorul extrem polonez, în vârstă de 37 de ani, și-a purtat schiurile în spate în timp ce urca vârful de aproximativ 8,8 kilometri, înainte de a începe coborârea pe pante, luni, 22 septembrie, în jurul orei 15:00, potrivit ziarului britanic The Times.

Într-un videoclip comun publicat pe Instagram, realizat împreună cu Red Bull și Red Bull Polska, Bargiel poate fi văzut urcând până în vârf înainte de a coborî pe schiuri pe suprafața extrem de abruptă a muntelui.

„Prima coborâre pe schiuri de pe Muntele Everest fără oxigen îmbuteliat”, scria legenda de pe videoclip.

N.r.: Apăsați pe imagine pentru a începe redarea videoclipului.

Bargiel spune apoi în înregistrare: „Sunt pe vârful celui mai înalt munte din lume și urmează să cobor pe schiuri”.

După ce a ajuns în vârf, alpinistul a coborât pe schiuri până la Tabăra 2, aflată la aproape 6,4 kilometri altitudine, unde s-a odihnit peste noapte, înainte de a coborî până la Tabăra de Bază, la alți 5,3 kilometri, în dimineața următoare.

Bargiel a fost onorat cu o eșarfă numită khada tibetană, simbol al respectului în Nepal. Vârful Muntelui Everest se află la granița dintre China și Nepal.

„Cerul e limita? Nu pentru polonezi!”

Echipa lui Bargiel a declarat pentru The Times că această realizare reprezintă „un moment de cotitură în lumea schi-alpinismului”.

The Times mai notează că alpinistul a fost prins într-o ninsoare timp de 16 ore. Acest lucru s-a întâmplat când ajunsese la peste 8 kilometri altitudine, într-o zonă cunoscută sub numele de „zona morții”, din cauza lipsei de oxigen.

„Cerul e limita? Nu pentru polonezi!”, a scris premierul Poloniei, Donald Tusk, pe rețeaua de socializare „X”.

Bargiel este de asemenea prima persoană care a coborât pe schiuri de pe al doilea cel mai înalt munte din lume, K2 din Pakistan, în anul 2018.

De asemenea, el a devenit prima persoană care a schiat peste cele patru vârfuri ale lanțului muntos Karakoram, însumând aproximativ 8 kilometri, în anul 2023.