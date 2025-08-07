VIDEO Atac ucrainean de amploare asupra unei gări din regiunea rusă Volgograd. Imagini cu flăcări uriașe publicate de localnici / Ce spune guvernatorul rus

Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei, lovind o gară din orașul Surovikino, a anunțat guvernatorul regional, Andrei Bocharov, citat de Kyiv Independent.



Videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către localnici și geolocalizate de canalul rusesc Telegram Crimean Wind au arătat flăcări uriașe din gară.



Guvernatorul rus Bocharov a confirmat atacul. Acesta a anunțat că un incendiu a izbucnit la o clădire administrativă din gară, dar a susținut că nu au fost observate daune la infrastructura feroviară.

Potrivit Kyiv Independent, gara servește drept centru logistic pentru transportul de echipamente militare destinate frontului din Ucraina, precum și teritoriilor ocupate.

Ukraine strikes 2 more Railway Stations in Volgograd Oblast at

the Surovikino railway station and Maksim Gorky railway station.



Video is taken of Surovikino railway station on fire. pic.twitter.com/hMnKe1WqVj — Intelschizo (@Schizointel) August 7, 2025

În urma atacului din regiune, au fost impuse restricții temporare de zbor pe Aeroportul Volgograd, a anunțat Rosaviatsia, agenția rusă pentru transport aerian. Regiunea Volgograd este situată la aproximativ 900 de kilometri sud-est de Moscova.

‼️🇺🇦✈️🔥 Last night, Ukrainian kamikaze drones bombed railway and power distribution infrastructure in Russia's Volgograd region.



See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/XET77YEOzu — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) August 7, 2025

În total, 82 de drone au fost doborâte în diverse regiuni ale Rusiei peste noapte, a anunțat Ministerul Apărării din Rusia.

În ultimele săptămâni, Ucraina a atacat mai multe gări rusești din apropierea graniței cu Rusia. În noaptea de 29 iulie, dronele au lovit o gară din orașul Salsk, regiunea Belgorod, provocând un incendiu de amploare.