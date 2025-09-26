VIDEO AUR Moldova contrazice anunțul partidului lui Simion și refuză să se retragă din alegerile de duminică: „Nu suntem o filială a AUR România”

Președintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, a ieșit public și a infirmat anunțul făcut de la conducerea AUR de la București privind o retragere din alegerile parlamentare care vor avea loc duminică în Moldova. El a subliniat că Alianța pentru Unirea Românilor din Republicat Moldova este un partid independent, nu o filială a partidului omonim din România condus de George Simion.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat vineri că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Formațiunea politică nu a oferit un motiv concret, transmițând printr-un comunicat că nu își dorește să fragmenteze „și mai mult votul”.

„Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis AUR într-un scurt comunicat de presă.

AUR din Republica Moldova este un partid independent

Ulterior, președintele AUR Moldova Boris Volosatîi, fost deputat AUR în Parlamentul României, a susținut o declarație de presă în care a infirmat anunțul făcut de la București.

„Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chişinău, cu conducere proprie, avându-l preşedinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidaţi. (…) AUR din Republica Moldova este un partid independent. Nu suntem o filială a AUR România, ci succesor de drept al Partidului Popular Românesc, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 31 decembrie 2013. (…) Vrem să credem că această declaraţie nu este un gest intenţionat de a induce electoratul în eroare, dar considerăm important să reafirmăm adevărul. AUR din Republica Moldova rămâne ferm în cursa electorală şi va merge până la capăt”, se arată într-o declaraţie oficială a Partidului AUR din Republica Moldova, citată de NewsMaker.

Volosatîi susține că partidul său reprezină „în mod legitim și responsabil, vocea unionistă în fața cetățenilor Republicii Moldova.”

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a spus că decizia lui Volosatîi nu a fost luată cu susținerea partidului de la București și a admis că este vorba de două partide distincte.

„Dânsul face ce face în nume personal, fără susținerea AUR România. Sunt două partide diferite, unul înregistrat în Republica Moldova, altul în România. Dar nu cu mine ar trebui să discutați acest aspect”, a spus, într-o reacție pentru HotNews, unul dintre liderii AUR, senatorul Petrișor Peiu.

Un alt partid, apropiat de AUR, rămâne în cursă

Jurnalistul și cofondatorul proiectului European Pravda, Sergiy Sydorenko, care este expert în politica moldovenească și ucraineană, susține că AUR are un partener în partidul „Democrația Acasă”, care rămâne înscris în cursa pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Principalul partener al acestui partid (n. red.: Democrația Acasă) este partidul naționaliștilor români AUR și liderul său, cel mai popular politician din România în prezent, George Simion, care face campanie activă pentru «Democraţia Acasă”» pe TikTok și pe alte rețele sociale. Încă din august, sondajele acordau Partidului «Democraţia Acasă» aproximativ 3,5% din voturile celor care s-au decis, iar acest indicator e posibil să fi crescut de atunci”, susține Sergiy Sydorenko, într-un articol de opinie publicat pe Contributors.

„«Democraţia Acasă» este condus de un politician moldovean nu prea cunoscut (și, ca de obicei, cetățean român) Vasile Costiuc. El a devenit vizibil pe scena politică de la Chișinău abia în acest an, când Costiuc a devenit partenerul moldovean al pro-rusului Simion înainte de alegerile prezidențiale din România”, mai precizează jurnalistul.

AUR nu apare în sondajele dinainte de alegerile din Republica Moldova

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află pe primul loc în preferințele electoratului, arată un sondaj realizat cu mai puțin de două săptămâni înaintea scrutinului legislativ din Republica Moldova. Sondajul a fost realizat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research.

Doar trei partide ar intra în legislativul de la Chișinău la următoarele alegeri, arată sondajul dat publicității cu 12 zile înaintea alegerilor parlamentare din 20 septembrie și citat de Ziarul de Gardă.

Potrivit sondajului realizat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al președintei Maia Sandu, aflat în prezent la guvernare, este cotat cu 29,7% din voturi.

Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev, are 13,2% din voturi, potrivit aceluiași sondaj.

Analiza mai arată că în Parlament urmează să mai intre, dacă votul confirmă sondajul, doar Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, acesta fiind creditat cu 7,5%. Partidul AUR nu apare în preferințele alegătorilor, fiind inclus la categoria „alții”, cu 0,2%.