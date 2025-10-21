VIDEO Autostrada de lângă Capitală care are șanse să fie gata parțial cu mult înainte de termen / Decalaj între constructorii români și italieni care își împart lotul

Ultimul tronson din Autostrada de Centură a Capitalei A0 la care lucrul a fost început în 2025 are totuși șanse mari să fie deschis, parțial, cu aproape șase luni înainte de termen. Lotul 1 din A0 Nord are aproape 18 km, iar bucata care va fi gata anticipat are circa 8 kilometri – de la DN1A lângă Moșoșoaia la DN1 dinspre Corbeanca. Tot tronsonul a fost împărțit între doi constructori, însă între aceștia a apărut un decalaj în teren.

Lotul 1 de la DN1 până aproape de continuarea spre A1, adică cei aproape 18 kilometri, este și cel mai în urmă rămas tronson al autostrăzii de centură A0 a Capitalei. Proiectul, contractat cu asociera italiano-română Impresa Pizzarotti – Retter Management, a primit undă verde de construcție în ianuarie și a fost împărțit între cele două firme.

Termenul oficial de finalizare este sfârșitul anului 2026, iar odată terminat va fi ultima piesă care va forma autostrada A0 de aproape 100 de kilometri care înconjoară cu totul Capitala. Totuși, mobilizarea din teren lasă șanse teoretice pentru o inaugurare parțială în primăvara lui 2026 de la DN1A la DN1.

Decalaj între constructori, semanalat de observatori: „Progresul lasă mult de dorit!”

Asociația Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice din domeniul transporturilor, a filmat din dronă tronsonul de autostradă și spune că există „decalaje în teren față de promisiunile antreprenorilor, mai ales pe sectorul celor de la Pizzarotti dintre Bâcu (DJ601A) și Buftea/Mogoșoaia (DN1A). Aici italienii se ocupă doar de terasamente și progresul lasă mult de dorit!”.

Potrivit organizației civice constructorul român Retter se prezintă „semnificativ mai bine” între DN1A și capătul dinspre Corbeanca (DN1).

„Totuși, asfaltul se lasă așteptat. Promisiunea românilor, care pare-se că doresc să demonstreze că pot face autostrăzi cap-coadă de unii singuri, este că vor da în folosință această secțiune a lotului până la finalul primăverii 2026, înainte de termenul contractual. Este un obiectiv foarte îndrăzneț și da, încă este posibil cu un management precis dublat de o execuție rapidă și concentrată. Însă trebuie neapărat să pună cât mai mult balast stabilizat și să-l protejeze (măcar) cu un strat de asfalt până când vine frigul. În plus, încă îi așteptăm să rupă norii la cele două pasaje pe drumurile locale peste A0, momentan practic neîncepute. Ambele sunt necesare ca să se poată circula între DN1 și DN1A cel mai târziu la sfârșitul lunii mai 2026”, susține Pro Infrastructura.

„Riscul de întârziere nu este eliminat”

ONG-ul precizează că cei de la Retter sunt responsabili de construirea stucturilor și de pe restul tronsonului unde lucrează italienii de la Pizzarotti.

„ Avansul per total este decent, cât să se respecte promisiunile și termenele contractuale, dar este foarte multă muncă de făcut și timpul trece repede. Riscul de întârziere nu este eliminat”, spune Pro Infrastructura.

Contractul pentru cei 17,5 kilometri dintre Bâcu (DJ601A) și Corbeanca (DN1) a fost semnat în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026.

Sursele HotNews spun că primăvara lui 2026 este luată în serios ca termen pentru o deschidere parțială pe Lotul 1 din A0 Nord.

„Constructorul român (n.r. Retter Management) se ocupă de construcția sectorului de 8 km cuprins între Buftea-DN1A și Corbeanca, spre DN1. Planul anunțat e că-l vor termina în aprilie-mai anul viitor. Au început serios să lucreze în teren, toată vara s-au mobilizat”, declara pentru HotNews la final de august un oficial din Transporturi care a dorit să își păstreze anonimatul.

„Da, ăsta e planul, să fie gata în primăvară. În mai 100% va fi gata, va fi dat în trafic de la DN1, de unde e bucata care e deja gata, până la DN1A, la Buftea, sunt circa 8 km. Restul până la Bâcu (n.r. continuarea A0 spre A1) va fi gata la termen, la final de an”, spunea pentru HotNews și o sursă apropiată de constructor.

La capătul nord-estic al tronsonului, în dreptul localității Corbeanca, tronsonul executat de Retter se va lega la bucata ce există și în prezent, doi kilometri de autostradă rămași muzeu de când UMB a finalizat tronsonul adiacent (Lotul 2) în 2023.

Contractul pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al A0 Nord între Bâcu (DJ601A) și Corbeanca (DN1) a fost semnat în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026.

Lotul 1 din A0 Nord (DJ601 – Corbeanca/DN1)

Lungime : 17,5 km

: 17,5 km Valoare : 815 milioane lei

: 815 milioane lei Constructor : Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management

: Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management Contract semnat: octombrie 2023

octombrie 2023 Lucrări începute : octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet)

: octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet) Termen de finalizare: 22 de luni execuție

22 de luni execuție Finalizare posibilă: T4 2026 / T2 2026 (parțial între DN1 și DN1A)

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în august 2025 (verde – deschis circulației / ROșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 esgte o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3, Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi. Vezi aici detalii despre stadiul lucrărilor.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, este construit de UMB și are șanse de finalizare la finele anului 2025, însă nu va putea fi utilizată imediat.