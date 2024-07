VIDEO „Avea valoare limitată”. Polițist american, concediat pentru că a făcut glume după ce o tânără studentă a fost lovită și ucisă de mașina unui alt ofițer

Un ofițer de poliție american a fost concediat pentru că a spus că viața unei studente indiene avea o „valoare limitată”, după ce aceasta a murit anul trecut, relatează BBC News.

Departamentul de Poliție din Seattle a transmis că afirmațiile ofițerului Daniel Auderer despre moartea lui Jaahnavi Kandula au fost „josnice” și insensibile”, potrivit The Seattle Times.

Jaahnavi Kandula, a 26 year old Masters Student at @NorthwesternU's Seattle Campus was k!lled when a @SeattlePD car ran over her… An Officer #KevinDave was driving it.



Listen to how one of their Detectives, Daniel Auderer, Vice President of Seattle Police Officers Guild talks… pic.twitter.com/piixagttRj