VIDEO Bărbatul care a străbătut lumea pe jos în 28 de ani a fost primit ca un erou acasă

Karl Bushby, britanicul care a străbătut lumea pe jos timp de aproape trei decenii, și-a încheiat oficial călătoria luni, punând capăt unui drum de 50.000 de kilometri chiar în fața casei în care a copilărit, relatează Reuters.

Bushby, acum în vârstă de 57 de ani, a străbătut junglile din America Centrală croindu-și drum prin vegetația deasă, a traversat pe gheață distanța dintre Alaska și Rusia, iar luna trecută a înotat peste Canalul Mânecii, parcurgând astfel ultima etapă a unei călătorii realizate în întregime prin propriile sale eforturi.

Sute de susținători entuziasmați l-au întâmpinat luni în piața centrală din Hull, orașul său natal.

„După 28 de ani, nici că mi-aș fi putut dori mai mult de atât”, le-a spus el celor adunați, înainte de a-și continua drumul, împingând un cărucior în care își avea puținele bunuri personale. Deasupra acestuia era prinsă o roată de rezervă de care nu va mai avea nevoie de acum înainte.

„Presupun că ne vom mai vedea prin preajmă”, a adăugat el în timpul unei scurte cuvântări pe care a ținut-o pe o scenă.

BREAKING: Karl Bushby has arrived home in Hull after his 28-year journey walking around the world, covering 30,000 miles from the starting point in Chile. He tells crowds: "There has never been quite a welcome home like this, I’m sure." https://t.co/yVtSMLUA99 📺 Sky 501 https://t.co/ydf2xNqWcS — Sky News (@SkyNews) November 2, 2026

Apoi s-a îndreptat spre casa familiei sale, unde îl așteptau mama sa, fiul său în vârstă de 36 de ani și nepoata sa de 12 ani.

Aventura de 28 de ani a lui Karl Busby

Călătoria pe care Bushby a numit-o „Expediția Goliat” a început în 1998 în Punta Arenas, un oraș din Chile aflat aproape de extremitatea sudică a Americii de Sud. Călătoria l-a purtat de-a lungul mai multor continente, el traversând Americile, Asia și Europa și având ca scop final întoarcerea în Marea Britanie.

„Obiectivul a fost pur și simplu să ajung acasă fără ajutorul vreunei forme de transport”, a declarat Bushby într-un interviu acordat televiziunii CNBC la începutul acestui an.

De-a lungul călătoriei, Bushby a respectat două reguli: poate doar să meargă pe jos sau să înoate, fără a fi ajutat de vreo formă de transport, și nu se poate întoarce acasă la Hull decât dacă o poate face pe jos.

„La început păreau două reguli simple, dar, odată ce aceste reguli se lovesc de realitatea lumii reale, lucrurile pot deveni extrem de complicate, mai ales când vine vorba de vize, guverne și regimuri dificile și unele dintre granițele controversate pe care a trebuit să le traversez”, a povestit bărbatul britanic.

Karl Bushby, fotografiat în 2023 în Uzbekistan, FOTO: Karl Bushby / SWNS / Profimedia Images

La drum în jurul lumii cu 500 de dolari în buzunar

Bushby a părăsit armata britanică în 1998 pentru a începe lunga călătorie. A luat un zbor militar din Marea Britanie către Insulele Falkland, apoi un zbor civil către Punta Arenas, care a devenit punctul de plecare al expediției sale.

„Prima zi în care pășești pe drum este una memorabilă, pentru că în acel moment ești foarte departe de casă. Ai ars toate punțile. Le-ai spus tuturor că mai degrabă ai muri decât să te întorci acasă”, relatează Bushby.

„Ai cam 500 de dolari americani în buzunar, niciun sprijin, nicio idee despre cum va funcționa totul, doar o credință absolută că, într-un fel sau altul, vei reuși. Și ești pe un drum de aproximativ 36.000 de mile, cu foarte puțină înțelegere despre ce urmează. Adică… ești mai departe decât o misiune umană către Jupiter în acel moment”, a subliniat acesta.

Bărbatul a avut parte și de experiențe extreme

Călătoria de aproape trei decenii a bărbatului l-a purtat prin numeroase experiențe-limită.

El a traversat celebrul Darién Gap din America Centrală, a fost reținut de autoritățile ruse, închis în Panama, a fost la un pas de a muri înghețat în Alaska și a înotat peste Marea Caspică într-o perioadă de 31 de zile.

Pe lângă toate acestea, au existat perioade în care a mers zile întregi fără mâncare, după ce parcursese distanțe mari pe jos, s-a bazat pe ajutorul medical oferit de străini și a petrecut multe nopți singur, într-un cort montat pe marginea drumului.

„Psihologia foamei este interesantă. Nu este ceva cu care majoritatea dintre noi suntem obișnuiți. Când nu ai nicio idee de unde va veni următoarea masă, devii pur și simplu obsedat de găsirea a ceva de mâncare”, a mai explicat Bushby pentru CNBC.