VIDEO Bătaie cu bâte între muncitori români și nepalezi într-o fabrică din Baia Mare / Poliția a deschis dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a anunțat deschiderea unui dosar penal privind tulburarea ordinii şi liniştii publice, după un scandal care a avut loc între muncitorii români și cei nepalezi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o fabrică de mobilă din Baia Mare. Conflictul a început cu o divergență între doi angajați din cauza unui borcan cu aracet și s-a transformat într-o bătaie generală, potrivit News.ro.

IPJ Maramureș a precizat că polițiștii au fost anunțați, prin apel la 112, că în incinta unei societăți comerciale din Baia Mare a izbucnit un conflict între angajații fabricii respective.

„La data de 23 august a.c., după ce au intervenit la un apel semnalat prin apel unic de urgenţă 112, în incinta unei societăţi comerciale, poliţiştii din Baia Mare au stabilit că între mai mulţi angajaţi ar fi izbucnit un conflict, tulburând ordinea şi liniştea publică. În urma intervenţiei, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a declarat IPJ Maramureș.

Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au început demersurile pentru identificarea persoanelor implicate în scandal și dispunerea măsurilor legale.

Scandalul de la fabrica de mobilă din Baia Mare a început cu un conflict între doi muncitori, un român și un nepalez, după refuzul unuia dintre ei de a-i da celuilalt un recipient cu aracet. A urmat o bătaie generală între români și nepalezi, cu pumni, picioare și bâte, potrivit imaginilor surprinse de camere de supraveghere şi distribuite apoi în spaţiul public.

Paznicii fabricii au intervenit pentru oprirea violenţelor, iar o persoană a sunat la 112, solicitând intervenţia poliţiştilor.

Surse din interiorul societății au spus că între muncitorii români şi cei nepalezi existau tensiuni mai vechi pe motiv că străinii ar accepta salarii mai mici şi le-ar reduce astfel şansele românilor de a solicita majorări salariale.

Altercația din Baia Mare a avut loc în contextul în care deputatul Dan Tanasă, vicepreședinte al AUR, publicase marți pe pagina de Facebook un mesaj în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini, pentru a nu mai încuraja „importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”. El a explicat, pentru HotNews, că postarea sa este legată de valurile mari de migranți din alte țări europene.