VIDEO Bătălie disperată într-un nou oraș strategic din Donețk: „Trupele noastre se mișcă tot timpul, nu mai există nicio poziție de pe care să se apere”

Forțele ucrainene în inferioritate numerică resping atacurile trupelor ruse în interiorul orașului strategic Torețk, a anunțat armata Kievului, transmite Reuters.

Trupele Kremlinului au capturat sat după sat în centrul industrial al Ucrainei, în cadrul unei campanii menite să distrugă principalele sisteme de apărare și să amenințe rutele logistice care sunt esențiale pentru forțele Kievului.

Luptele de stradă au făcut ravagii în Torețk, un oraș de pe linia frontului din 2014, cu trupele ruse care au înaintat și „au anihilat complet” clădirile și structurile, a declarat purtătoarea de cuvânt militară Anastasia Bobovnikova pentru Reuters.

„Acest lucru obligă trupele noastre să miște continuu, pentru că nu există nicio poziție pe care să o apere în aceste sectoare”, a declarat Bobovnikova, reprezentantă Grupului tactic operațional „Lugansk“.

„Este tactica pământului pârjolit”, a adăugat ea.

Capturarea vârfului de deal Torețk, spun analiștii militari, ar permite Moscovei să obstrucționeze și mai mult o linie de aprovizionare care leagă zona de ariergardă operațională cu forțele ucrainene din cea mai mare parte a estului țării.

De asemenea, forțele ruse fac presiuni asupra orașului strategic Pokrovsk, care se află la celălalt capăt al acestei rute.

Mai mult de o mie de locuitori au rămas în Torețk, dintr-o populație de aproximativ 60.000 de persoane înainte de război, însă evacuarea lor este „extrem de dificilă” din cauza bombardamentelor rusești fără discernământ, a adăugat Bobovnikova.

Imagini din zona orașului arată explozii și incendii, iar toate blocurile sunt distruse parțial sau în totalitate.

💔 Not a single surviving building: This is what #Toretsk in the #Donetsk region looks like now



Apparently, in the opinion of #Russian terrorists, this is “saving the residents of #Donbas.”



There is no water, gas, or electricity in the city. pic.twitter.com/VWBfsVwxbN