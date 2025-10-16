VIDEO „Bătrânul să tremure de frică!”. Ce spune cântecul de protest care l-a speriat pe Putin și a dus la arestarea unei artiste de 18 ani la Sankt Petersburg

Micul concert de protest de la Sankt Petersburg, organizat de Diana Loginova. FOTO: X

O rară manifestare publică de protest din Rusia a devenit virală. După ce sute de tineri s-au adunat pentru a-l critica pe Putin, principala instigatoare, o adolescentă care a cântat o piesă interzisă, a fost ridicată de poliție, scriu The Moscow Times și Fontanka.

Poliția din Sankt Petersburg a arestat o artistă de 18 ani după ce un videoclip în care aceasta cântă împreună cu mulțimea strânsă în fața sa un cântec rock anti-Putin a devenit viral, a scris miercuri.

Potrivit site-ului de știri Fontanka, Diana Loginova ar putea fi acuzată de două infracțiuni administrative: „discreditarea” armatei ruse și organizarea unei adunări publice neautorizate, scrie The Moscow Times.

Ea ar putea fi, de asemenea, condamnată la o pedeapsă de până la 15 zile de detenție administrativă.

À Saint-Pétersbourg, la musicienne Diana « Naoko » Loginova a été arrêtée par la police. Son groupe Stoptime jouait des chansons interdites en #Russie, dont les concerts attiraient des foules de jeunes.



Leur courage montre que la jeunesse refuse de se taire. pic.twitter.com/7NOknnkz9d — L'équipe Navalny France (@TeamNavalnyFr) October 15, 2025

Loginova, care cântă sub numele „Naoko” alături de trupa „Stoptime”, a fost filmată la începutul acestei săptămâni în timp ce cânta în centrul orașului Sankt Petersburg piesa „Swan Lake Cooperative” – „Cooperativa Lacul Lebedelor”, a rapperului fugit din țară Noize MC.

Mulțimea strânsă la concertul improvizat, în mare parte tineri, cânta de asemenea versurile cântecului.

O piesă interzisă

În mai 2025, o instanță a interzis „Swan Lake Cooperative” susținând că piesa este „extremistă” și hotărând că melodia constituie „propagandă pentru răsturnarea violentă a guvernului” și o amenințare la adresa „dezvoltării morale și etice” a minorilor.

🇷🇺Diana Loginova, jeune russe de 18 ans, a été arrêtée à St Petersbourg pour avoir chanté des chansons non validées par le Kremlin.



Le modèle de démocratie et de liberté qu'est la Russie interdit à des adolescentes de chanter dans la rue.



Vladimir Poutine, comme tout bon… pic.twitter.com/9s9fx1wFIP — Louis Duclos (@ObsDelphi) October 15, 2025

Nu doar atât.

Ministerul Justiției din Rusia l-a etichetat pe Noize MC, al cărui nume real este Ivan Alexeiev, drept „agent străin” în noiembrie 2022. Acesta s-a mutat în Lituania după startul războiului la scară largă împotriva Ucrainei.

Trupa Stoptime a mai interpretat anterior melodii ale altor artiști etichetați drept „agenți străini” de către guvernul rus. Astfel de acțiuni publice au devenit însă din ce în ce mai riscante în Rusia, pe măsură ce autoritățile intensifică represiunea împotriva disidenților în contextul războiului din Ucraina.

Potrivit Fontanka, bateristul și chitaristul trupei Stoptime au fost interogați, dar ulterior eliberați de poliție.

De ce Lacul Lebedelor?

„Swan Lake Cooperative” a fost lansată în 2022 și are un mesaj care denunță regimul lui Putin și critică apatia publică față de anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și invazia pe scară largă care a urmat, scrie The Kyiv Post.

„Mi-ar plăcea să vorbesc cu tine / Dar televizorul este foarte zgomotos / Ia locul capului tău / Difuzoarele sale arată exact ca gura ta”, începe piesa, care acuză propaganda întreținută de guvern.

Titlul are o încărcătură istorică, amintind de perioada de la sfârșitul Uniunii Sovietice, când baletul „Lacul lebedelor” era difuzat în mod repetat la televizor pentru a distrage atenția cetățenilor de la tulburările politice.

După moartea lui Leonid Brejnev, Iuri Andropov și Konstantin Cernenko, în 1982, 1984 și, respectiv, 1985, televiziunea de stat a difuzat baletul în mod repetat.

Publicul a văzut Lacul lebedelor revenind pe ecranele lor timp de trei zile consecutive în august 1991, un fapt care semnala schimbări politice seismice în contextul loviturii de stat eșuate din august.

Acum un simbol al rezistenței, baletul a fost difuzat de canalul independent rus TV Rain când a fost forțat să se închidă în 2022 din cauza poziției sale anti-război.

„În tot acest timp, unde ați fost?”

Piesa continuă cu alte referințe cunoscute rușilor.

„În tot acest timp, unde ați fost? / Opt ani lungi, monștrilor! / Puneți lebedele înapoi pe ecran / Vreau să văd baletul / Lăsați-l pe bătrân să tremure de frică pentru lacul său / Luați privighetorile de pe scenă / Lăsați lebedele să danseze”, spune cântecul.

Titlul face referire și la o cooperativă legată de cercul restrâns al lui Putin din nord-vestul Rusiei, care a fost înființată în anii 1990.

Cooperativa Ozero este o afacere cu vile de vacanță situată pe malul lacului Komsomolskoie, în mijlocul istmului Karelian. A fost fondată în 1996 de Vladimir Putin și prietenii săi.

După alegerea lui Putin în funcția de președinte al Rusiei în 2000, toți au ocupat funcții administrative de rang înalt în țară.

În piesă, autorul folosește o expresie cunoscută în Rusia, dar o întoarce împotriva celor care au susținut războiul sau care au ignorat ce s-a întâmplat în Ucraina încă din 2014: „În tot acest timp, unde ați fost?”.

Când spune că nu mai vrea privighetorile pe scenă, artistul folosește de fapt un joc de cuvinte. Cuvântul privighetoare, „solovey”, face referire la propoagandistul regimului, moderatorul TV Vladimir Soloviov.

Piesa conține și o critică aparentă adresată celor care nu au reacționat la războiul din Ucraina și au permis abuzurile regimului de la Kremlin.

„Când totul se va termina, te vei preface că ești surd și mut / Ca și cum nici nu ai fi fost acolo / Fața ta e mai acră decât o corcodușă de Crimeea / Ești într-o stare de vagă disperare”, spune cântectul.