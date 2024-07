VIDEO Bust al dictatorului Iosif Stalin, decapitat cu un baros, într-un parc din apropierea Moscovei, de către un bărbat „care nu se simțea bine”

Un bărbat necunoscut care mânuia un baros a decapitat o statuie ridicată în amintirea dictatorului sovietic Iosif Stalin, în într-un oraș din apropierea Moscovei, relatează duminică presa rusă de stat, potrivit AFP.

O înregistrare video realizată în orașul Zvenigorod îl arată pe suspect strigând și mergând în jurul statuii, iar apoi îi taie capul, dintr-o singură lovitură, pentru ca apoi să se îndepărteze.

„Sâmbătă, într-unul dintre parcurile din Zvenigorod, un bărbat care nu se simțea bine a retezat cu un baros capul bustului lui Iosif Stalin”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru agenția de presă de stat RIA.

In Zvenigorod, near Moscow, an unknown person used a sledgehammer to decapitate a bust of Stalin. pic.twitter.com/a8aTK2zV18