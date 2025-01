VIDEO Călin Georgescu salută o „mare victorie” după decizia ICCJ / „România fierbe de nevoia libertății, Iohannis este la fel ca Ceaușescu”

Călin Georgescu a transmis vineri seară primul mesaj după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), în care a afirmat că „sistemul a reușit să ne unească mai mult, mai tare, mai bine” și în care l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că „este la fel” ca dictatorul comunist Nicolae Ceușescu.

„Am o mare bucurie în suflet, deși am mai fost trădați încă o dată! Felicitări tuturor pentru marea victorie de astăzi. De ce? Pentru că am urcat împreună încă o treaptă a conștiinței, am strâns hora și mai puternic. Sistemul a reușit să ne unească mai mult, mai tare, mai bine. Este victoria trezirii noastre ca neam. Să fim mândri că asistăm la aceste momente”, a spus Călin Georgescu, într-un mesaj video publicat pe pagina lui de Facebook.

„Soluția nu putea fi alta, decât una raportată la starea dictatorială în care ne aflăm. Este normal să simțim cum ne fierbe sângele în vene pentru toate nedreptățile la care asistăm. Afară este frig însă, dar România fierbe de nevoia libertății”, a continuat el.

„Acum, în stradă, sunt polițiștii și militarii, țara – pe care au jurat să o apere, pentru că s-au jertfit ei și familiile lor – a fost condamnată la ordinele unor politicieni iresponsabili”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale.

Ce a mai afirmat Călin Georgescu:

„ Apărătorii țării sunt acum în ger, sfidați și tratați cu dispreț, în loc să fie protejați cu onoarea pe care o merită.

Apărătorii țării sunt acum în ger, sfidați și tratați cu dispreț, în loc să fie protejați cu onoarea pe care o merită. Vom rămâne fermi, rămânem în luptă și câștigăm, este doar o chestiune de timp.

Acum știm cum arată monștrii, știm din ce parte vin. Știm că nu ne mai pot surprinde. Trăim într-un sistem de opresiune care a afectat profund orice palier instituțional.

Nicio Curte nu ar trebui să judece drepturile fundamentale, ci doar să le protejeze.

Noi, românii, nu mai trăim în libertate.

Ne-au indus frica și acum ce urmează? Să ne raționalizeze hrana și curentul?

Klaus Iohannis este la fel ca Nicolae Ceaușescu. Este de ajuns cât ne-a umilit Klaus Iohannis.

S-a dovedit in doua instante ca nu a existat nimic, nicio proba, nicio motivare care a justificat anularea alegerilor. Atat Curtea de Apel, cat si Inalta Curte pur si simplu nu au dorit sa isi asume repararea unei greseli a Curtii Constitutionale, pentru ca, evident, nu este treaba lor sa faca asta. Dar Curtea de Apel si Inalta Curte ne-au ajutat pe noi poporul, sa vedem adevarul: Nu a existat o ingerinta ci a existat, realmente, doar o lovitura de stat. Cine a avut de castigat din aceasta lovitura de stat: Coruptia si coruptii, doar ei. Nu ii voi mai nominaliza pentru ca ii cunoastem deja cu totii. Ceea ce Iohannis insa si haita lui cred ca au castigat prin decizia de azi a Inaltei Curti evident este ca gresit. De fapt, astazi ati pierdut tot. Pentru ca ati pierdut poporul roman. Si cine pierde poporul roman, atentie, pierde totul. Totul.

Simțim furie, dar mai tare simțim iubire. Simțim frustrare, dar mai tare curaj. Simțim că trăim, că țara ne este în piept.

La final, un ultim mesaj catre Parlamentul Romaniei: De ce simulati democratia? Ati uitat de ce v-au trimis oamenii acolo? Respectati-va cuvantul dat in fata alegatorilor vostri, demarati orice actiune necesara in restabilirea statutului vostru demn, a statului de drept, pentru a le arata oamenilor ca va meritati votul. Faceti cinste poporului roman, faceti cinste lui.

Stiti ce este acum mai frumos ca oricand? Faptul ca simtim furie, dar mai tare simtim iubire. Simtim frustare, dar mai tare simtim curaj, simtim ca traim, ca tara ne este in piept si cel mai important, ne simtim unii pe altii. Suntem conectati unii cu altii si noi toti cu Dumnezeu. Iubiti-va tara care v-a hranit cand va era foame, iubiti-va tara care v-a dat apa si v-a stins setea, iubiti-va tara care ne da energia de a merge mai departe cu demnitate.

Dumnezeu ne-a facut onoarea de a ne naste romani. Sa-i dovedim ca suntem recunoscatori, de aceea steagurile sus, fruntile sus, inimile sus, noi suntem poporul, noi suntem Romania.”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis vineri să respingă recursul făcut de Călin Georgescu și Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, în procesul în care au contestat anularea alegerilor prezidențiale. Georgescu îi dăduse în judecată pe președintele Klaus Iohannis, Biroul Electoral Central şi mai multe instituţii, cerând anularea hotărârilor Biroului Electroral de reluare a alegerilor prezidențiale. Decizia de vineri a instanței supreme este definitivă.

Ședința de judecată a avut loc joi și a durat aproape șase ore, iar la instanța supremă s-a aflat și Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, care a câștigat primul tur de scrutin, a susținut, la ieșirea de la instanță, că decizia CCR de anulare a alegerilor a fost luată fără probe.

Pe 6 decembrie, Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale, câştigate de Călin Georgescu, în baza unor documente desecretizate de CSAT, primite de la SRI, SIE, MAI şi STS. Rapoartele SRI vorbesc despre o operațiune pregătită din timp, în favoarea lui Călin Georgescu și care are „modul de operare al unui actor statal”.