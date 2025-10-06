VIDEO Casa unei judecătoare amenințate cu moartea după ce a decis împotriva administrației Trump a ars din temelii. Familia ei, nevoită să sară pe fereastră

O proprietate situată pe malul mării, aparținând unei judecătoare din Carolina de Sud, a ars complet într-un incendiu uriaș, în urma căruia trei membri ai familiei sale au ajuns la spital, inclusiv soțul ei, fost senator în legislativul acestui stat american, scriu luni The Independent și The Guardian.

Judecătoarea Diane Goodstein, în vârstă de 69 de ani, se afla afară și își plimba câinii când a izbucnit incendiul în luxoasa comunitate rezidențială Jeremy Cay, la ora 11:30 dimineața, sâmbătă, la Edisto Beach.

Soțul ei, Arnold Goodstein, în vârstă de 81 de ani, și alți membri ai familiei au fost nevoiți să fugă la etajele superioare ale clădirii, pe măsură ce focul se întindea. Ulterior, ei au fost salvați din apa mlăștinoasă din apropiere, în care se aruncaseră, de către personalul serviciilor de urgență, cu ajutorul unor caiace.

Președintele Curții Supreme din Carolina de Sud, John Kittredge, a declarat ulterior pentru FitsNews că incendiul a început cu o „aparentă explozie”.

„Judecătoarea Goodstein se plimba pe plajă când a izbucnit incendiul”, a spus el. „Soțul ei, Arnie, era în casă cu copiii și, probabil, cu nepoții. Familia a fost nevoită să se salveze sărind de la fereastră sau de la balcon. Mi s-a spus că au existat răn în urma căderii, cum ar fi picioare rupte”.

„Rănile lui Arnie au fost probabil cele mai grave, deoarece a fost transportat cu elicopterul la spital”, a adăugat John Kittredge.

Arnold Goodstein, democrat, a fost membru al Camerei Reprezentanților din Carolina de Sud între anii 1971 și 1973 și al Senatului statal în 1969 și 1970, apoi din nou între 1975 și 1979.

Fiul cuplului, Arnold Goodstein III, și o a treia persoană au fost, de asemenea, transportați la camera de primiri urgențe pentru a primi îngrijiri medicale.

🚨ALERT: Edisto Beach, SC – Judge Diane Goodstein’s home exploded and burned to the ground Saturday. She was reported walking on the beach when it happened.



"Judge Goodstein was walking on the beach when the fire started. Her husband, Arnie, was in the house with children and… pic.twitter.com/NF6G0n6ICg — The Questionable Gardner (@T_Q_Gardner) October 6, 2025

Proprietatea de pe plajă a familiei Goodstein, cu patru dormitoare și patru băi, era evaluată la 1,55 milioane de dolari.

It’s easy to condemn whoever set fire to the house of South Carolina Judge Diane Goodstein.



No matter who it was, or why they did it, they belong in jail. See? Easy. pic.twitter.com/oEslp8poYy — Gator Gar (@yalligatorgar) October 6, 2025

Un purtător de cuvânt al Diviziei de aplicare a legii din Carolina de Sud a declarat că departamentul investighează în prezent cauza incendiului și că încă nu a stabilit dacă a fost un accident sau rezultatul unui foc pus intenționat.

Luna trecută, Diane Goodstein – judecătoare la un tribunal de circuit numită de democrați – a supervizat un controversat caz în care s-a analizat dacă statul Carolina de Sud ar trebui sau nu să predea documentele sensibile privind înregistrarea alegătorilor guvernului federal și, în cele din urmă, a decis împotriva administrației președintelui Donald Trump.

Departamentul american al Justiției a solicitat autorităților din Carolina de Sud să predea datele personale a peste 3,3 milioane de alegători, care dezvăluiau numele, adresele, datele de naștere, numerele permiselor de conducere și ultimele patru cifre ale numerelor de asigurare socială ale acestora.

Administrația de la Washington dorea să compare informațiile cu o bază de date separată, pentru a elimina presupușii imigranți ilegali despre care bănuia că li se permitea în mod nelegal să voteze în alegerile statale.

Judecătoarea Goodstein a primit mai multe amenințări cu moartea ca răspuns la hotărârea ei din 2 septembrie, care a adus-o în conflict cu Trump și cu guvernatorul republican al Carolinei de Sud, Henry McMaster. Guvernatorul a afirmat că instanța de apel a greșit când s-a opus guvernului SUA și a depus o cerere de urgență pentru anularea verdictului.

Curtea Supremă din Carolina de Sud a aprobat solicitarea lui McMaster, anulând pe 11 septembrie ordinul temporar de restricție impus de judecătoarea Goodstein. Într-o motivare de șase pagini emisă atunci, Curtea Supremă a statului a susținut că judecătoarea nu a clarificat ce prejudicii ar putea suferi reclamanta inițială – activista locală pentru drepturile de vot Anne Crook –, în cazul în care datele solicitate ar fi predate guvernului federal al Statelor Unite.