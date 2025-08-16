VIDEO Ce a făcut Putin după întâlnirea cu Trump din Alaska, înainte să se urce în avion
Înainte de a îmbarca în avion, președintele rus Vladimir Putin a depus vineri flori la un cimitir din Alaska, unde se află mormintele unor piloți sovietici care au murit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, transmite CNN.
Putin a mers la la Cimitirul Memorial Fort Richardson, după întâlnirea bilaterală cu președintele american Donald Trump din Anchorage, Alaska, care s-a terminat fără rezultat.
În imaginile video difuzate de Kremlin, Putin este văzut cum îngenunchează în fața fiecărui mormânt, depune un buchet de trandafiri roșii și se închină.
De asemenea, s-a întâlnit cu Arhiepiscopul Alexei, al Episcopiei de Alaska a Bisericii Ortodoxe din America, probabil într-o încercare de a le reaminti oamenilor că Alaska a făcut cândva parte din Rusia, notează The Guardian.
☦️ President Vladimir #Putin spoke with Archbishop Alexei of Sitka and Alaska— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 16, 2025
The Russian Leader presented the Archbishop with an icon of St Herman of #Alaska, the Orthodox patron saint of America. pic.twitter.com/IdIiNltzB2
Putin s-a îndreptat apoi spre avionul său pentru a părăsi Alaska după o ședere de patru ore pe teritoriul american.
Mormintele onorează piloții și marinarii sovietici care au murit în timp ce aduceau echipamente din SUA în URSS în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a declarat Kremlinul.