Lucrările pe sectorul Bacău – Pașcani din Autostrada „Moldovei” A7 sunt în plină desfășurare, însă nu toate loturile vor fi gata până la final de an. Noul ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a fost pe șantier și a anunțat ce tronson va mai fi deschis traficului în acest an.

A7 de la Bacău la Pașcani are o lungime de 77 de kilometri, împărțiți pe trei loturi. „Lucrările au ajuns la 83% pe lotul 1, la 70% pe lotul 2 și la 62% pe lotul 3.”, a anunțat marți directorul de la Compania de Drumuri, Cristian Pistol.

El a spus că „obiectivul pentru acest an este deschiderea circulației de la Bacău până la Roman (30 km), iar în prima parte a anului viitor, până la Pașcani”.

„Lucrările sunt îngreunate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile”

Estimarea directorului de Drumuri a fost reluată și de către noul ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa.

„Am verificat astăzi șantierele loturilor dintre Bacău și Mircești, unde constructorul român (UMB) este mobilizat pe toți – cei 49 de km – cu peste 1.200 de muncitori și mai mult de 800 de utilaje. Deși mobilizarea este bună și activitatea în șantier este într-un ritm accelerat, estimarea realistă este că se vor putea finaliza lucrările până la Roman Sud”, a spus Popa.

„Din păcate, lucrările sunt îngreunate pe autostrada Bacău-Pașcani, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile”, a spus ministrul.

Dacă anunțul autorităților va fi respectat, Autostrada Moldovei va ajunge astfel, până la finalul anului, la o lungime de aproximativ 290 km, între Ploiești (Dumbrava / Intersecția cu A3) și Roman Sud.

„În prima parte a anului 2027 lucrările vor fi finalizate până la Pașcani”, a mai spus Popa.

„Trebuia să fim la Pașcani anul trecut”

Reprezentantul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, explica pentru HotNews în luna septembrie că practic toate șantierele în lucru de pe A7 și care au rămas de finalizat ar fi trebuit să fie gata încă de aproape acum un an. Ulterior, au fost promise până la termenul PNRR de la final de august, însă atunci s-au deschis loturile de la Adjud la Bacău.

„Trebuia să fim la Pașcani anul trecut”, afirma reprezentantul Pro Infrastructura.

El estima încă din decembrie că restul din A7, de la Roman până la Pașcani, va fi gata abia în primăvara următoare.

Autostrada A7 Bacău – Pașcani, Foto: Hotnews

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău Nord – Trifești)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 30,3 km

: 30,3 km Valoare : 1,64 mld lei (fără TVA)

: 1,64 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție: 30 luni

30 luni Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu (noiembrie 2026): 83%

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Trifești – Săbăoani)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 18,99 km

: 18,99 km Valoare : 1,28 mld lei (fără TVA)

: 1,28 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute: mai 2023

mai 2023 Termen oficial de execuție: 30 luni

30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2025

noiembrie 2025 Stadiu (noiembrie 2026): 70%

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani)