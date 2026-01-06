VIDEO „Cine să fie pisica?”. Răspunsul lui Nicușor Dan despre „jocul” din coaliție

Președintele Nicușor Dan a declarat că actuala coaliție „funcționează” și se așteaptă ca ea „să fie stabilă, cu modificări minore”, până la alegerile parlamentare din 2028.

Marți, în cadrul declarațiilor de presă susținute la Paris, Nicușor Dan a abordat și teme de politică internă și a fost întrebat dacă funcționează o coaliție de guvernare cu un partid care organizează un referendum intern privind posibilitatea de a ieși de la guvernare, o referire la PSD.

„Atâta timp cât decizia partidului este de a rămâne la guvernare, această coaliție funcționează și eu sunt optimist că va funcționa în continuare”, a răspuns președintele.

Întrebat dacă „este un joc de-a șoarecele și pisica pe care îl face PSD”, șeful statului a afirmat răzând: „Cine să fie pisica?”.

„Nu, acum vorbind serios, este cert că noi avem niște partide care sunt în mod legitim susținute de niște publicuri și ceea ce fac partidele în interesul acestor publicuri uneori este divergent, și atunci există măsuri pe care această coaliție le-a luat care nu au fost pe placul publicului PSD, și atunci, cumva, au, așa interpretez eu, o oarecare divergență între acțiune și declarație politică”, a continuat el.

Ce a spus despre discuțiile privind conducerea serviciilor secrete și a parchetelor

Președintele a sugerat că va purta discuții cu partidele înainte de a propune nume pentru șefia serviciilor secrete.

„În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilități, nu cred că se va întâmpla să nu discutăm înainte. Dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a adăugat Nicușor Dan.

Referitor la conducerea parchetelor, el a spus că i se pare „firesc să existe o consultare între președinte și primul ministru”.

„În ceea ce privește șefii de parchete, aici, din nou, este o procedură, care va fi lansată în zilele următoare, în care procurori care doresc să exercite aceste funcții de conducere își vor depune CV-urile, ministrul Justiției va înainta și președintele la rândul său va numi sau va trimite înapoi. Dată fiind această procedură, cred că și aici este firesc să existe o consultare între președinte și primul ministru”, a mai declarat președintele.