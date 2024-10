VIDEO Ciolacu: Nu am fost niciodată în vacanță Dubai cu familia Ciorbă. A fost o suprapunere de avion / Nu am avut timp să mă uit la investigația Recorder

Liderul PSD neagă că a fost în vacanţă în Dubai cu deputata Laura Vicol şi cu soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al Nordis, spunând că s-a întâlnit cu cei doi în avion la întoarcerea în ţară: Mă puteam întâlni în avion şi cu domnul Iohannis, înseamnă că am fost cu el la golf?”.

„Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă, în vacanță. Niciodată. Vedeți că este o suprapunere, din câte îmi amintesc, o suprapunere de avion când m-am întors în țară. Iertați-mă, mă puteam întâlni în avion și cu domnul Iohannis. Înseamnă că am fost cu dânsul la golf”, a spus Marcel Ciolacu, joi, întrebat despre informațiile în acest sens apărute în spațiul public.

Ciolacu: Nu am avut timp să citesc investigația Recorder

Întrebat despre proiectele legislative anunţate după scandalul Nordis atât de PSD, cât și de PNL, care spune că i-a fost ignorat proiectul depus din 2019, Ciolacu a susținut că „nu e o competiție electorală”, dar că „nu poate să stea să se uite”, iar „acest fenoment să se mai întâmple”.

„Iertaţi-mă, înţeleg tot contextul, înţeleg contextul electoral. Eu n-am avut răbdare şi n-am avut timp să mă uit o oră la reportajul Recorder. Am prieteni care mi-au scris, care au avut această problemă (…) Eu nu pot să accept aşa ceva, indiferent despre cine vorbim (…) Proiectul de lege al PNL, să mă ierte Dumnezeu, am înţeles că este din 2019. Eu ştiu că în 2019 exista o majoritate parlamentară, nu cu PSD, nu înţeleg cine i-a ţinut să nu-l treacă. Că între timp am găsit noi în coşul de gunoi că avem un proiect acolo uitat şi uitaţi cum noi eram zmei, dar ne-a oprit PSD – care era în opoziţie – la mine nu merg şmecheriile astea, nici măcar în campanie”, a mai spus Ciolacu.

Deputata PSD Laura Vicol este soția afaceristului Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis. Până marți, deputata PSD a fost președinta Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Și-a dat demisia la o zi după publicarea investigației Recorder, acuzând „jocuri nedrepte și de o gravitate fără precedent îndreptate împotriva mea”.

Nordis trebuia să fie cel mai spectaculos proiect imobiliar din România ultimilor ani, dar evoluția acestei afaceri a căpătat toate ingredientele unei scheme piramidale cu sute de oameni păgubiți și multe milioane de euro dispărute din conturile dezvoltatorului, arată Recorder într-o investigație publicată luni.

În ultimii ani, în conturile Nordis au intrat milioane de euro, dar majoritatea ansamblurilor rezidențiale promise au rămas doar pe hârtie și în reclame. Folosind campanii de marketing agresive și speculând slăbiciuni majore din legislația românească, Nordis a încasat sume uriașe în avans de la oameni care, deși le-au plătit integral, n-au mai intrat în posesia apartamentelor promise, arată investigația Recorder.