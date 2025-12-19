VIDEO Ciprian Ciucu e oficial primarul general al Capitalei. În primul său discurs în Consiliul General, a deplâns situația financiară a instituției: „Vor urma anumite reforme”

Ciprian Ciucu și-a preluat oficial atribuțiile de primar general al Bucureștiului după ce a depus jurământul vineri, într-o sedință care a început la ora 17:00. În primul său discurs ca primar general, a vorbit despre situația financiară a primăriei și a spus că vrea să creeze o largă majoritate în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Ciprian Ciucu a spus, după depunerea jurământului, în prezența consilierilor generali și a altor invitați, că în perioada care urmează „vom avea foarte mult de lucru”.

„O să am discuții cu lideri ai partidelor din CGMB, vreau să avem o majoritate cât mai largă. În perioada care urmează vom avea foarte mult de lucru. Știu că am organizat această ședință la doar câteva ore de la primirea certificatului în instanță, dar am ales să facem această ședință, și vă mulțumesc că ați acceptat așa din scurt, tocmai pentru că timpul e scurt până la sfârșitul anului și mai sunt câteva lucruri de făcut”, a spus Ciprian Ciucu.

„În următorii doi ani și câteva luni voi fi foarte prezent”

Noul primar general al Capitalei a spus că cel mai probabil va organiza o serie de ședințe ale CGMB până la finalul anului, „pentru că situația financiară nu e foarte bună și vreau să văd ce mai putem face până la finalul anului”.

„Sunt încrezător, în următorii doi ani și câteva luni voi fi foarte prezent. Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit și sunt convins că acest CGMB este de bună credință și împreună vom echilibra Bucureștiul. Vreau să aveți încredere că după ce ne vom stabiliza Bucureștiul va începe să arate ca o Capitală europeană. E responsabilitatea fiecăruia dintre noi să se vadă acest lucru în calitatea vieții oamenilor”, a spus Ciucu.

A anunțat prima conferință de presă din noua funcție

Ciprian Ciucu a anunțat în timpul discursului său jurnaliștii prezenți la eveniment că nu va face alte declarații în această seară.

„Mâine la ora 13:00 vă invit la o conferință de presă. Îi mulțumesc și domnului Stelian Bujduveanu, am reușit să vorbesc și cu câțiva directori din primărie. Vă voi spune mâine cum văd acest mandat în următorii ani”, a explicat proaspătul primar general.

„Vreau să colaborez bine și cu primarii de sector. Vreau să fiu un sprijin pentru ei și să le cer sprijinul când voi avea nevoie, vreau să ne vedem des. Va urma o perioadă interesantă, asta pot să vă promit”, a mai dat asigurări Ciprian Ciucu.

Anunțul despre depunerea jurământului de către noul primar al Capitalei a fost făcut vineri, cu patru ore înainte de ceremonie.

Ciprian Ciucu a câștigat în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie funcția de primar general al Capitalei cu 36,16% din voturi (peste 211.000 de voturi). El s-a impus astfel în fața Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR (21,94%), Daniel Băluță, de la PSD (20,51%), respectiv Cătălin Drulă, de la USR (13,90%).

Odată ce a depus jurământul, Ciprian Ciucu a preluat oficial atribuțiile de primar general, ceea ce înseamnă că la Sectorul 6 atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Paul Moldovan.