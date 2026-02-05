VIDEO Ciprian Ciucu, mesaj din autobuz către angajații STB. Ce spune despre zvonurile privind tăierea salariilor

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi dimineață, într-o transmisiune live pe Facebook din autobuz, că situaţia financiară a STB este „extrem de proastă”, dar a dat asigurări că eforturile de eficientizare a activităţii STB nu vor duce la concedieri.

„Vreau să fac un anunț (…) Știu că au început să umble de ieri zvonuri în STB, întreținute de unii, că Ciucu face și drege, Ciucu vrea să taie. Nu este adevărat. Adevărat este că situația financiară a STB este extrem, extrem de proastă”, a transmis Ciprian Ciucu.

„Nu vor fi şoferi concediaţi. Nu vor fi vatmani concediaţi. Nu li se vor reduce lor salariile, pentru că de dânşii este cea mai mare nevoie şi au tot respectul meu pentru munca pe care o fac în fiecare zi. Să se încreadă mai puţin în unii care sunt acolo de 15-20 de ani şi care au schimbat primar după primar. De data asta au un primar care o să vină să vorbească cu ei”, a mai transmis Ciucu.

Edilul general a menţionat că situaţia STB a ajuns să fie „atât de proastă” din cauza unor decizii „greşite” de management care s-au acumulat de-a lungul timpului. Plăţile PMB faţă de STB „nu sunt suportabile bugetar” în acest moment, a transmis primarul.

„Gândul meu în acest moment este în special la oamenii care muncesc, la şoferi, la vatmani, la muncitorii din URAC. Au rămas cu aceleaşi salarii de ani şi ani de zile, în timp ce managementul a continuat să facă angajări pe personal TESA. S-a umflat atât de mult schema de personal la STB – nu de către mine, eu acum am venit primar – încât nu a mai existat posibilitatea să crească salariile pentru şoferi, vatmani”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

În continuare, primarul general a spus că a vorbit cu șoferi și vatmani care se plâng de problemele lor.

„În acest moment, la STB, am vorbit cu șoferi și cu vatmani, și oamenii îmi spun problemele lor: nu avem motorină, nu avem piese de schimb, canibalizăm toate celelalte autobuze, ca să putem să le scoatem pe traseu. 30% dintre autobuzele Otokar stau în baze, pentru că nu le putem scoate pe stradă, că sunt de foarte proastă calitate. Oamenii îmi spun toate acestea. Nu au mai fost creșteri salariale la șoferi și la vamani de foarte mult timp. Dar alte contracte s-au făcut”, a mai afirmat primarul general.

Propunerile lui Ciucu pentru STB, respinse

Ciprian Ciucu a anunțat, marți seară, că a cerut de la STB și de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București (ADITPBI) un plan „viabil” pentru a evita insolvența companiei de transport. Ulterior, au apărut zvonuri conform cărora el ar fi cerut reduceri de salarii.

Consilierii municipali au respins, joi, 29 ianuarie, proiectul privind majorarea prețului la călătoriile cu STB. Potrivit inițiativei, biletul urma să se scumpească pentru călătorie cu 66%, în timp ce abonamentul de 24 ore urma să sufere o majorare de 75%.