VIDEO Drumul spre stațiunea Râncă, închis din cauza viscolului. Zona se află sub cod roșu

Imagine de pe Transalpina, publicată de DRDP Craiova duminică seară, 28 decembrie 2025.

Circulația rutieră este închisă pe Transalpina, începând de duminică de la ora 18, conform anunțului făcut de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

„Începând cu ora 18:00, circulaţia pe DN 67 C Rânca va fi oprită pe ambele sensuri de mers, din cauza condiţiilor meteo”, a anunţat duminică seară IPJ Gorj, potrivit News.ro.

DRDP Craiova a sugerat că drumarii încă nu pot interveni din cauza condițiilor meteo.

„Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță”, a anunțat DRDP Craiova, duminică, într-o postare pe Facebook.

Într-o postare anterioară, DRDP Craiova spunea că, „cel mai probabil”, circulația rutieră va fi reluată abia luni, „în a doua parte a zilei”.

Zona se află sub cod roșu până luni, la ora 10, conform avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie.

„În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, a spus ANM.